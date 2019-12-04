والد بيب غوارديولا يفتح باب عودته لتدريب نادي برشلونة

توج الإسباني بيب غوارديولا بلقب أفضل مدرب من قبل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم ولم يتمكن من الحضور لتسلم الجائزة بسبب انشغاله بقيادة فريقه مانشستر سيتي خلال لقاء بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم الجائزة نيابة عن المدرب الإسباني الشهير والده فالينتي غوارديولا، والذي أكد أن ابنه قد يعود مرة أخرى لبرشلونة كمدرب، قائلاً: ”من الممكن أن يعود لبرشلونة لكن من أجل أن يكون مدربًا“.

وأضاف متحدثًا عن علاقته بابنه وتأثيره في قراراته، مشددًا: ”منذ أن غادر المنزل اتخذ دائمًا قراراته لم أقدم له النصيحة نهائيًا“.

واسترجع فالينتي ذكريات انضمام جوارديولا إلى أكاديمية برشلونة، حيث قال: ”اليوم الذي ذهبنا فيه إلى الاختبار لم يمس بيب الكرة، فكرنا ورأينا أنهم لن يتصلوا بنا، ولكن أوريول تورت الذي يجب أن أكون ممتنًا دائمًا له رأي شيئًا ما في بيب وتواصل معنا، وفي اليوم الثاني بدأ اللعب“.

وأضاف: ”منذ ذلك الحين، كلاعب ولاحقًا كمدرب، لم يفعل جوارديولا شيئ سوى الحصول على الجوائز، أتمنى أن أقوم بإنشاء متحف خاص لجوائزه في البلدة لدينا، سانتبيدور، ولكن لا توجد وسيلة لإقناع جوارديولا بذلك“.

ويعتبر المدرب بيب غوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ برشلونة، حيث قاد الفريق الأول في الفترة ما بين 2008 و2012 حقق خلالها 14 لقبًا منها لقبان في دوري أبطال أوروبا ولقبان في السوبر الأوروبي ولقبان في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبان في كأس الملك و3 ألقاب في السوبر الإسباني.

وتعتبر جماهير برشلونة فترة غوارديولا الفترة الذهبية للفريق في ظل تألق عدة نجوم، أهمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي توج في فترته بـ3 كرات ذهبية.

ورحل غوارديولا عن الفريق في صيف 2012 وبعد فترة راحة لمدة موسم عاد لتدريب بايرن ميونخ لثلاث مواسم حقق خلالها 7 ألقاب وانتقل بعدها في صيف 2016 لفريق مانشستر سيتي حيث توج رفقة الفريق بـ7 ألقاب.

ومنذ مغادرته برشلونة فشل بيب غوارديولا في الفوز بدوري أبطال أوروبا سواء في بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي.

وتطالب جماهير الفريق الكتالوني بعودته لتدريبه مجددًا، كما ربطته تقارير إعلامية بكونه قد يعود يومًا للفريق لكن كرئيس للنادي.