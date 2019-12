شاهد: ردة فعل ماتيو ميسي بعد فوز والده بالكرة الذهبية السادسة (فيديو)

بدا ماتيو ميسي الابن الثاني للنجم ليونيل ميسي سعيدًا عندما أعلن النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا فوز قائد برشلونة وهدافه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية للمرة السادسة في تاريخه.

ولماتيو البالغ عمره أربع سنوات مواقف عديدة بدا خلالها حزينًا بينما كان والده يحقق إنجازًا جديدًا أو رقمًا قياسيًا أو شخصيًا عالميًا ليثير كثيرًا من الجدل.

ونشرت مجلة فرانس فوتبول ردة فعل ماتيو وعلقت ”حينما تعلم أن والدك الفائز بالكرة الذهبية 2019“.

???? When your dad became the 2019 Ballon d’Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

لكن في حفل الكرة الذهبية في باريس يوم الاثنين ابتسم ماتيو ابتسامة واسعة وكاد أن يقفز من على كرسيه فور إعلان فوز والده بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2019.

وفي حوار صحفي سابق قال ميسي عن أوسط أبنائه ”عندما نلعب في المنزل، يقول لي أنا ليفربول الذي هزمك، وأنت برشلونة، وفي مرة أخرى قال أنا فالنسيا الذي هزمك، ليس هذا فحسب، عندما يسجل ريال مدريد أهدافًا يصرخ ويقول هدف لمدريد، لكي يضايق أخيه الأكبر تياغو“.

وأصبح ماتيو مثار جذب لوسائل الإعلام خلال منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، خاصة بعدما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي في مواجهته الافتتاحية، ليقوم البعض بصناعة صور عن طريق الـ ”فوتوشوب“ يظهر بها ماتيو مرتديًا قميص كولومبيا.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi ???? How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019