شاهد: ردة فعل ماتيو ميسي بعد فوز والده بالكرة الذهبية السادسة (فيديو)

بدا ماتيو ميسي الابن الثاني للنجم ليونيل ميسي سعيدًا عندما أعلن النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا فوز قائد برشلونة وهدافه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية للمرة السادسة في تاريخه.

ولماتيو البالغ عمره أربع سنوات مواقف عديدة بدا خلالها حزينًا بينما كان والده يحقق إنجازًا جديدًا أو رقمًا قياسيًا أو شخصيًا عالميًا ليثير كثيرًا من الجدل.

ونشرت مجلة فرانس فوتبول ردة فعل ماتيو وعلقت ”حينما تعلم أن والدك الفائز بالكرة الذهبية 2019“.

لكن في حفل الكرة الذهبية في باريس يوم الاثنين ابتسم ماتيو ابتسامة واسعة وكاد أن يقفز من على كرسيه فور إعلان فوز والده بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2019.

وفي حوار صحفي سابق قال ميسي عن أوسط أبنائه ”عندما نلعب في المنزل، يقول لي أنا ليفربول الذي هزمك، وأنت برشلونة، وفي مرة أخرى قال أنا فالنسيا الذي هزمك، ليس هذا فحسب، عندما يسجل ريال مدريد أهدافًا يصرخ ويقول هدف لمدريد، لكي يضايق أخيه الأكبر تياغو“.

وأصبح ماتيو مثار جذب لوسائل الإعلام خلال منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، خاصة بعدما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي في مواجهته الافتتاحية، ليقوم البعض بصناعة صور عن طريق الـ ”فوتوشوب“ يظهر بها ماتيو مرتديًا قميص كولومبيا.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi ???? How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

وفاز قائد الأرجنتين ومهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة ليعزز رقمه القياسي.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 32 عامًا والذي حصد الجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 على الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول في تصويت الصحفيين حول العالم.

ونال ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي كما قاد الأرجنتين للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز الماضي.

كما توج بجائزة الحذاء الذهبي للهداف في أبرز البطولات المحلية الأوروبية وذلك ليمدد رقمه القياسي في الفوز بهذه الجائزة أيضًا.