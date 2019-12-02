حفل الكرة الذهبية: فان دايك يُهين رونالدو (فيديو)

وجه الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول إهانة إلى كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي أثناء استقباله على السجادة الحمراء قبل بدء مراسم حفل توزيع جوائز ”الكرة الذهبية“ للعام الحالي 2019.

وفور وصوله إلى مقر الحفل وجه بعض الصحفيين سؤالًا إلى فان دايك عن رونالدو: ”كريستيانو لم يحضر الحفل فالمنافسة تنحصر حاليًا بينك وبين ليونيل ميسي، فأيكما فرصه أكبر في الفوز بالجائزة؟“.

وجاء رد قائد منتخب هولندا بنبرة مازحة وحمل إهانة لرونالدو قائلًا: ”نعم بالفعل رونالدو لم يحضر، لكن هل كان منافسًا بالفعل؟“.

من المعروف أن غياب رونالدو عن الحفل يعني أنه لن يتوج بالجائزة، لأنه اعتاد أن يحضر مثل هذه الحفلات في حال فوزه فقط، وبالتالي سيعطي الأولوية لحضور حفل ميلانو الذي سيتوج فيه بجائزة بالفعل.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن حفل الكرة الذهبية، حيث لم يحضر العام الماضي الحفل الذي توج خلالها لوكا مورديتش زميله السابق في ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب.

وتشير تقارير أخيرة إلى أن قائد البرتغال ربما لا يكون في المراكز الثلاثة الأولى، لذلك فهذا سبب تفضيله الذهاب إلى ميلانو لتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وبالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري الأيطالي تم اختيار رونالدو ضمن تشكيلة العام إلى جانب الحارس سمير هاندانوفيتش وجواو كانسيلو وجيورجيو كيليني وكاليدو كوليبالي والكسندر كولاروف وإيليتش وباريلا وبيانيك وفابيو كولياريلا وزاباتا.

وحضر مودريتش قائد كرواتيا حفل الليلة من أجل تسليم الجائزة إلى المرشح الأبرز ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة، الذي ذهبت المجلة له إلى منزله في برشلونة، وصورت بالفعل معه فيلمًا قصيرًا وأجرت حورًا مطولًا معه تمهيدًا لإعلان فوزه.

ويتنافس المدافع الهولندي نجم ليفربول بطل أوروبا مع ميسي ورونالدو، لكنه قد يأتي في المركز الثاني خلف الهداف التاريخي لبرشلونة.

واستعد مسرح ”شاتليه“ في باريس لاستضافة حفل توزيع جوائز ”الكرة الذهبية“ للعام الحالي 2019 مع التركيز على لاعب واحد هو ميسي، الذي سافر إلى باريس لاقتناص الجائزة، كما تشير جميع المعلومات.