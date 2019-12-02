راكيتيتش بعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: لا أفهم وضعي مع الفريق.. ولا يوجد مكان أفضل من ”البلوغرانا“

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، عن مستقبله مع ”البلوغرانا“، مشددًا على أنه لا يفهم وضعه الحالي، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في أغلب فترات هذا الموسم.

وشارك راكيتيتش أساسيًا في مباراتين على التوالي، وساهم في الانتصار على أتلتيكو مدريد، يوم الأحد، بهدف دون رد، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وقال الدولي الكرواتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”ما أريده هو الاستمتاع باللعب، وبذلت قصارى جهدي، لأنني ما زال لدي الكثير لأقدمه، لأحظى بثقة زملائي والمدرب.. والآن يجب أن أتعامل مع وضعي الحالي وأستمر في التحسن“.

وعن موقفه مع الفريق أجاب: ”لا أفهم الوضع لأنني أريد اللعب، وإذا كان ذلك بمقدوري، فلا يوجد فريق أفضل من برشلونة.. أريد أن أستمتع بكل يوم، وإذا كان ممكنًا استمراري هنا فسيكون أفضل بكثير“.

وتابع: ”ما أريده هو أن أستمتع، قضيت أسبوعًا جميلًا للغاية، وأريد أن أظهر للمدرب وزملائي أنه يمكنهم الاعتماد عليّ“.

وبشأن تصريحه السابق عن شعوره بأنه كطفل أخذوا منه الكرة بتركه بديلاً، أوضح: ”آمل أن يستمروا في إعطائي إياها، ما أردت قوله في هذه المقابلة هو أنني أحب كرة القدم، ما أريد فعله هو الاستمتاع لأنني أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، لدي ثقة كبيرة من زملائي“.

وعن مستقبله وإمكانية رحيله، اختتم راكيتيتش: ”لا أعلم ماذا سيحدث، لكن لا يوجد مكان أفضل من برشلونة، أريد تقديم أفضل ما لدي، وإذا كان في برشلونة فسيكون أفضل بكثير“.

وقد كشفت تقارير صحفية إسبانية عن النادي الذي يفضل الكرواتي إيفان راكيتيتش الانتقال إليه، حال رحيله عن كامب نو، بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، فإن الوجهة الأقرب لراكيتيتش ستكون في الدوري الإيطالي، وتحديدًا من بوابة يوفنتوس.

وأكد إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، أن قرار راكيتيتش سواء بالبقاء أو الرحيل سيكون متروكًا له.