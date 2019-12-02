بالدرجات.. ميسي وبيكيه وتير شتيغن يخطفون الأضواء في تقييم مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

”سحر ميسي وبراعة تير شتيغن“، كان هذا هو عنوان المباراة المشتعلة التي أقيمت مساء أمس الأحد، بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، والتي انتهت لصالح البارسا بهدف نظيف في الوقت القاتل.

اقتنص برشلونة النقاط الثلاث بهدف رائع من أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة الـ86 من لعبة ثنائية مع الأوروغوياني لويس سواريز، ليسدد ميسي في المرمى ويمنح البارسا فوزاً كاد ألا يصل إليه.

كان من الممكن أن تكون النتيجة عكس ذلك تماماً، لو استغل لاعبو أتلتيكو مدريد الفرص الهائلة التي سُنحت لهم في الشوط الأول على وجه الخصوص، فقد تصدى القائم لكرة ارتدت من عرضية أنخل كوريا لترتطم بقدم جونيور فيربو وتتهادى إلى المرمى قبل أم يمنعها القائم من دخول الشباك.

وظهر الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الكادر، بعد تألقه اللافت للنظر في إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين، الأولى من تسديدة ماريو هيرموسو من على بُعد 8 ياردات تقريباً، والثانية من رأسية ألفارو موراتا.

استفاق برشلونة مع نهاية الشوط الأول، وأنقذت العارضة رأسية جيرارد بيكيه، وتصدى الحارس أوبلاك لتسديدة الكرواتي راكيتيتش، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الخطورة على المرمى، واستعاد برشلونة بريقه الهجومي وشكّل ميسي وسواريز والفرنسي غريزمان خطورة كبيرة على مرمى أتلتيكو الذي كاد يهزّ شباك البارسا في مناسبتين على الأقل أيضاً، إلى أن جاء الساحر ميسي ليحسم الموقعة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، ليثبت أنه الأفضل في العالم.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة، ليتصدر الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد في حين تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ورصد موقع 90min تقييم لاعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة في موقعة ”واندا متروبوليتانو“، والذي جاء كالآتي:

أتلتيكو مدريد

يان أوبلاك، هيرموسو، هيريرا، وموراتا 7 درجات.

فيليبي، كيران تريبيير، ساؤول، توماس بارتي، خواو فليكس، وكوكي 6 درجات.

أنخل كوريا 5 درجات.

البدلاء: فيتولو، وليمار 6 درجات.

برشلونة

ميسي وجيرارد بيكيه 8 درجات.

تير شتيغن، لانغليت، سيرجي روبرتو، آرتور، فرانكي دي يونغ 7 درجات.

غريزمان وسواريز 6 درجات.

البدلاء: فيدال وأومتيتي 6 درجات.