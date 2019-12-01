هدف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. ميسي يتقدم للبلوغرانا (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بهدف لصالح فريقه في شباك أتلتيك مدريد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وتوغل ميسي حتى وصل إلى منطقة جزاء الآتلتي وسد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 87.

الهدف الاول الاسطورة ليوووووووووو ميسي pic.twitter.com/55oqhVmN6n — فيديو برشلونة (@Yariga4barca) December 1, 2019

ويدخل برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي تصدر الليغا مؤقتًا بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، أمس، 2-1، وأصبح رصيده 31 نقطة، إضافة إلى إشبيلية الذي تقدّم إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وسيكون غريزمان أساسيًا في اللقاء حيث سيشارك في الهجوم برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.