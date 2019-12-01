التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يلتقي مساء اليوم الأحد ناديا أتلتيكو مدريد وبرشلونة، على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ويدخل برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي تصدر الليغا مؤقتًا بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، أمس، 2-1، وأصبح رصيده 31 نقطة، إضافة إلى إشبيلية الذي تقدّم إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وسيكون غريزمان أساسيًا في اللقاء حيث سيشارك في الهجوم رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريقين:

تشكيلة أتلتيكو مدريد

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: كيران تريبيير وساؤول نغويز وماريو هورموسو وفيليبي.

وسط الملعب: كوكي وتوماس بارتي وهيريرا وكوريا.

الهجوم: جواو فيليكس وألفارو موراتا.

تشكيل برشلونة

الحارس: تير شتيغن.

الدفاع: سيرجيو روبورتو وجونيور فيربو وجيرارد بيكيه ولينغيت.

وسط الملعب: فراني دي يونغ وإفان راكيتش وأرثر ميلو.

الهجوم: ليونيل ميسي و لويس سواريز وأنطوان غريزمان .