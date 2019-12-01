على رأسهم ميسي.. لاعبو برشلونة يرتدون زيًا غريبًا قبل موقعة أتلتيكو مدريد (شاهد)

يلتقي مساء اليوم الأحد، ناديا أتلتيكو مدريد وبرشلونة، على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ويدخل برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي تصدر الليغا مؤقتًا بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس، أمس 2-1، وأصبح رصيده 31 نقطة، إضافة إلى إشبيلية الذي تقدّم إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وتنطلق المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، الـ10 مساءً بتوقيت مصر، الـ12 صباحًا بتوقيت الإمارات.

ورصدت كاميرات الصحفيين لاعبي برشلونة وهم يرتدون زيًا جديدًا وهم في طريقهم إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو النارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الملابس الجديدة من تصميم توم براون، مصمم الأزياء الشهير.

وظهر في الصور كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، والألماني تير شتيغن.

وأثار الزي الجديد للاعبي برشلونة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص موقع ”تويتر“، حيث نال إعجاب البعض، في حين أثار سخرية البعض الآخر.

ميسي الأمل

ويعد ليونيل ميسي أكثر لاعب أحرز أهدافًا في شباك الروخي بلانكوس منذ تأسيس النادي، بينما يعد أتلتيكو الضحية الثانية المفضلة لصاحب الكرة الذهبية 5 مرات بعد إشبيلية الذي سجل 37 هدفًا في شباكه.

خاض ليونيل ميسي 38 مباراة ضد أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات خلال مسيرته الاحترافية، وتمكن من تسجل 29 هدفًا، وصنع 7 أخرى، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 36 هدفًا، بمعدل هدف في كل مباراة تقريبًا.

وقاد البرغوث فريقه البرسا للفوز على أتلتيكو مدريد في 23 مباراة في جميع المسابقات، بينما خيم التعادل على 9 مباريات، وتلقى 6 هزائم فقط.

تاريخ المواجهات

تواجه الفريقان من قبل في 197 مباراة بمختلف البطولات، فاز أتلتيكو مدريد صاحب الملعب في مباراة اليوم، 60 مرة، فيما فاز برشلونة 90 مرة، وتعادلا خلال 47 مباراة أخرى، وذلك ما بين الدوري، ودوري الأبطال، وبطولات الكأس.

وشهد الموسم الماضي مواجهتين للفريقين لحساب بطولة الليغا، انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما على أرض العاصمي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما انتهى اللقاء الثاني بفوز برشلونة بهدفين دون مقابل.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، بيكيه، جونيور فيربو

خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونغ، أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: لودي، هيرموسو، فيليبي، تريبيير

خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول نيغيز، جواو فيليكس

خط الهجوم: موراتا، آنخيل كوريا.