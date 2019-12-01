أومتيتي يكشف مصيره مع نادي برشلونة وأمنيته في عام 2020

تحدث الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة، عن التقارير التي تربطه بالرحيل بعد نهاية الموسم الحالي؛ بسبب الإصابات المتكررة والتي يتعرض لها على مدار الموسم الحالي والماضي.

وارتبط اللاعب الفرنسي بمغادرة ملعب كامب نو، بعد أن فقد مكانه الأساسي لمواطنه، لينغليه؛ بسبب إصابته بعد كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وهناك رغبة من أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، للتعاقد مع أومتيتي في نهاية الموسم الحالي، واستغلال موقفه بعدم المشاركة المستمرة في المباريات تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي.

وقال أومتيتي عن إمكانية التفكير في الرحيل عن برشلونة في تصريحات لشبكة ”تيليفوت“ الفرنسية، يوم الأحد: ”في البداية، أشعر بأنني في حالة جيدة وهذا هو الشيء الأهم في الوقت الحالي بعد التعافي من إصابة الركبة“.

وأضاف: ”مستقبلي؟ عندما تلعب في برشلونة، من الصعب أن تفكر في أي ناد آخر“.

وتابع: ”إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا النادي وآمل في الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة“.

وعن أمنياته التي يريد تحقيقها في عام 2020: ”لدي أهداف كثيرة لتحقيقها في العام المقبل، أحدها التواجد مع منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا، سأقدم أفضل ما عندي حتى يقوم ديدييه ديشان باستدعائي للقائمة“.

وكان أومتيتي، قال في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث، ولا أنا، أحب أن أنهي مسيرتي هنا في برشلونة“.

واستدرك: ”لكنني ما زلت شابًا ولدي كثير من الوقت، وأتطلع للعب أكثر وحصد المزيد من الألقاب“.

يُذكر أن أومتيتي عانى كثيرًا عقب التتويج مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا الصيف الماضي، حيث اشتكى من مشاكل في الركبة، وفقد مركزه في التشكيلة الأساسية للبارسا.

أومتيتي الذي كان أساسيًا للبارسا منذ انضمامه في صيف 2016 قادمًا من ليون، لم يشارك بالموسم الماضي، إلا في 15 مباراة فقط؛ بسبب الإصابة، بينما تحيط به كثير من الشكوك هذا الموسم، رغم أنه بات في حالة جيدة مؤخرًا.