التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على ملعب مينديزوروزا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3، بصوت خليل البلوشي.

ويملك ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة، الذي يلعب ،الأحد، في ضيافة أتلتيكو مدريد.

وفاز ريال مدريد 9 مرات مقابل خسارة وحيدة في آخر 10 مباريات جمعته مع ديبورتيفو آلافيس، وجميعها كانت في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد دون نجمه البلجيكي إدين هازارد، الذي تعرض للإصابة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“، أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على هذه التشكيلة أمام ديبورتيفو آلافيس.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتار، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، غاريث بيل.

في حين جاءت توقع صحيفة ”أس“ لتشكيلة لريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتار، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، توني كروس.

الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل.

مستقبل فينيسيوس جونيور

أنهى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تقارير عن رحيله في يناير المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني:“فينيسيوس جونيور لن يرحل لأي مكان في يناير، هو مستمر معنا في ريال مدريد“.

وأضاف زيدان:“ما تغيّر في وضع فينيسيوس هو وجود ايدين هازارد ورودريغو غوس معه، ويجب الاختيار بينهم لكنه يتدرب بصورة جيدة“.

وغاب فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 19 عامًا، عن قائمة ريال مدريد في المباراتين الماضيتين أمام ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان بقرار فني من زيدان، ما أثار الشكوك حول استمراره في ظل حديث عن رغبة ميلان في ضم اللاعب.

وانضم فينيسيوس لصفوف ريال مدريد من فلامنغو البرازيلي، صيف العام 2018 مقابل 40 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 11 مباراة، بواقع 44 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، مقابل 31 مباراة الموسم الماضي، سجل فيها 3 أهداف وصنع 12.

صفقة إريكسن

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني، حسم موقفه تمامًا من التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأشارت صحيفة ”eldesmarque“ الإسبانية، إلى أن إريكسن أنهى جميع المفاوضات الخاصة بانتقاله إلى ريال مدريد، واتفق بالفعل على تفاصيل عقده مع النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، الجمعة، أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

خيارات ريال مدريد

وتابعت بقولها:“يملك ريال مدريد حاليًا خيارين في التعاقد مع إريكسن، الأول ضمه في يناير المقبل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع توتنهام، والثاني هو الانتظار إلى نهاية الموسم، حيث سيصبح لاعبًا حرًا ويمكن أن ينتقل إلى الميرينغي مجانًا، وهو الأمر الذي يفضّله رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز“.

وأضافت:“جاء وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقعد القيادة الفنية في توتنهام خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ليثير بعض التفاؤل لدى جماهير السبيرز، من إمكانية استمرار إريكسن مع الفريق، ولكن يبدو أن اللاعب حسم موقفه تمامًا، ولن يجدد عقده مع الفريق اللندني“.

وتواجه إدارة توتنهام مأزقًا حقيقيًا بنهاية الموسم الجاري، حيث تنتهي عقود إريكسن وتوبي ألديرفيريلد ويان فرتونخين، لاعبي الفريق، ما يضع مسؤولي الفريق في أزمة كبيرة حال رحيل اللاعبين الثلاثة.