عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”من تريد لويس؟“.. فيدال يهدد.. ولا أحد معجب بتوتنهام (صور)

شكّلت مدة غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن برشلونة وقرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وكأس الخليج في قطر أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمباريات الدوريات الأوروبية، ليوم السبت، خاصة في إسبانيا، وإقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب آرسنال.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 ووجهت السؤال لمدرب المنتخب الإسباني، وكتبت:“من تريد لويس؟“.

كما تحدثت عن تهديدات ”تسونامي ديمقراطي“ للكلاسيكو المقبل وكتبت:“تسونامي: الكلاسيكو نلعبه جميعًا“.

واهتمت بمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، وكتبت:“غاريث بيل لاقتحام القيادة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة عثمان ديمبلي جناح برشلونة ،وكتبت:“ديمبلي 10 أسابيع من الراحة“.

كما تحدثت عن تصريحات التشيلي أرتورو فيدال وكتبت:“فيدال يهدد بالرحيل“.

وتحدثت الصحيفة عن قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت:“لويس إنريكي حاضر في قرعة نهائيات أمم أوروبا“.

واهتمت الصحيفة بمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، وكتبت:“زيدان.. شك بكيفية تعويض هازارد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الفيلم الذي أخرجه برشلونة حول الخسارة 0/4 أمام ليفربول، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، على لعب أنفيلد، وكتبت:“برشلونة خسر جدًا“.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي جناح برشلونة، وكتبت:“ديمبلي 10 أسابيع خارج الملاعب“.

كما تحدثت عن قرعة نهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت:“إسبانيا تتعرف على منافسيها في القرعة التي تجرى في بوخاريست“.

والصحيفة اهتمت أيضًا بمباريات الدوري الإسباني، لليوم السبت، وأهمها مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

أس

ركزت الصحيفة على مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وتوقع تألق الفرنسي كريم بنزيما متصدر الهدافين، وكتبت: ”الهداف يزور ملعبًا صعبًا“.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي جناح برشلونة وكتبت:“برشلونة يؤكد غياب ديمبلي لنحو شهرين ونصف الشهر“.

واهتمت بتصريحات كوكي قائد أتلتيكو مدريد عن زميله السابق الفرنسي أنطوان غريزمان قبل مباراة برشلونة وكتبت:“كوكي غريزمان أعطى كل شيء، هنا لكنه حاليًا منافس لنا“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على إقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب آرسنال وتعيين فريدريك ليونغبرغ مدربًا مؤقتًا وكتبت:“فريدريك ليونغبرغ يتعهد بإعادة الابتسامة إلى وجوه آرسنال مرة أخرى“.

كما تحدثت عن تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو وكتبت:“مورينيو، لا فريق معجب بتوتنهام“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حقوق النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا والقنوات التي فازت بحقوق البث.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك مارسيليا على ستاد بريست 2/1 في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، واستمراره في مطاردة باريس سان جيرمان المتصدر.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على بطولة كأس الخليج 24، ومباراة المنتخب السعودي أمام البحرين، وكتبت:“الأخضر يستعد للبحرين“.

:واهتمت الصحيفة بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن النصر ”النصر يدفع المتأخرات ويُقيل المحاسب“، وعن استعدادات الهلال لكأس العالم للأندية، كتبت:“رازفان لوشيسكو يراقب الترجي وفلامينغو.

وتحدثت عن الضربة التي تلقاها الأهلي، وكتبت:“الفتاق يحرم الأهلي من السومة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على جائزة أبوظبي للفورمولا 1 وكتب:“خالد بن محمد بن زايد يتفقد حلبة مرسى ياس، الفورمولا 1 هنا أبوظبي“.

كما تحدثت عن شباب الأهلي دبي، وكتبت“: شباب الأهلي دبي يشارك بمسماه الجديد في أبطال آسيا“.

واهتمت الصحيفة بمانشستر سيتي، وكتبت:“غوارديولا يؤكد التركيز على الدوري، والسيتي في ضيافة نيوكاسل في البريميرليغ اليوم“.

وتحدثت عن الدوري الإسباني، وكتبت:“الريال يغازل صدارة الليغا في آلافيس“.