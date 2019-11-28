ريال مدريد يحصن نجمه حتى 2025

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد مدد عقد لاعبه الشاب الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لغاية صيف 2025 مع شرط جزائي في عقده يبلغ 750 مليون يورو.

وأصبح النجم الشاب البالغ من العمر 21 سنة من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وكان أحد أسباب عودة الفريق لمستواه في اللقاءات الأخيرة منذ دخل التشكيل الأساسي على حساب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

وتعاقد ريال مدريد مع فيدي فالفيردي صيف 2016 قادمًا من بينارول الأوروغوياني مقابل 5 ملايين يورو ولعب في صفوف الفريق الثاني قبل أن يعار لديبورتيفو لاكورنيا موسم 2017-2018.

وعاد فالفيردي لريال مدريد الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرًا حيث لعب 25 لقاء في كل المنافسات وبدأ الموسم الحالي بشكل أفضل حيث شارك في 12 لقاء وسجل هدفين.

ولعب فالفيردي لمنتخب الأوروغواي الأول 18 لقاء وسجل هدفين.

ويملك فالفيردي رفقة البرازيلي رودريغو العقد الأطول في ريال مدريد حاليًا حيث ينتهي عقدهما في صيف 2025 في إطار سياسة إدارة الفريق لحماية لاعبيها الشباب بعقود طويلة وبشروط جزائية كبيرة.

ومدد ريال مدريد منذ الموسم الماضي عقود عدة لاعبين أبرزهم الثنائي البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس المستمران مع الفريق لغاية صيف 2023.