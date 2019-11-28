عناوين الصحف الرياضية: موقف هازارد من الكلاسيكو.. فيتوريا يوصي بصفقات النصر الشتوية.. وللمغاربة.. لا تحلموا بمونديال قطر (صور)

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا وتصريحات مدرب المنتخب الإسباني لويس إينريكي وكأس الخليج أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية وإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي وتطورات إصابة البلجيكي إيدين هازارد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات لويس إينريكي العائد لتدريب المنتخب الإسباني بشأن المدرب السابق روبيرت مورينو وكتبت :“ مورينو خائن مع طموح مفرط ”.

كما اهتمت بتأهل برشلونة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا متصدرًا مجموعته بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني وكتبت :“ برشلونة ينهي في المركز الأول ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تعادل فالنسيا أمام تشيلسي 2-2 وكتبت :“ فالنسيا يغفر وسيلعب التأهل في أمستردام“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة في دوري أبطال أوروبا على بروسيا دورتموند الألماني بتألق من ثلاثي الهجوم وكتبت :“ وأخيرًا ”.

كما تحدثت عن إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال اللقاء وكتبت :“ ديمبيلي مرة أخرى يصاب ”.

كما تحدثت عن تعادل فالنسيا أمام تشيلسي وكتبت :“ فالنسيا يترك التأهل لأمستردام ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتصريحات لويس إينريكي ضد مساعده السابق روبيرت مورينو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام بروسيا دورتموند الألماني 3-1 وتأهله متصدرًا مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفضل تألق ثلاثي هجومه وكتبت :“ ثلاثي قاتل ”.

كما تحدثت عن تعادل فالنسيا أمام تشيلسي 2-2 وكتبت :“ فالنسيا يعتمد على نفسه للتأهل لدور الـ16 ”.

كما اهتمت بإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال لقاء برشلونة ودورتموند وكتبت :“ ديمبيلي لعب 25 دقيقة ومرة أخرى إصابة عضلية ”.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات لويس إينركي مدرب منتخب إسبانيا ضد مساعده السابق والمدرب روبيرت مورينو وكتبت :“ روبيرت مورينو كان غير عادل ”.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بروسيا دورتموند الألماني وكتبت :“ برشلونة يتأهل كمتصدر ”.

كما اهتمت بتعادل فالنسيا أمام تشيلسي 2-2 وكتبت :“ فالنسيا لازال يعتمد على نفسه ”.

كما تحدثت عن فوز جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد بجائزة الفتى الذهبي وتطورات إصابة البلجيكي إيدين هازارد وكتبت :“ هازارد سوف يصل للكلاسيكو ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي والمنتخب الفرنسي والذي قال :“ كنت لطيفًا للغاية ”.

كما تحدثت عن هزيمة أولمبيك ليون أمام زينت الروسي وكتبت :“ أولمبيك ليون إلى جولة استدراكية ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خسارة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج أمام منتخب الكويت 3-1 في افتتاح لقاءاته في المجموعة الثانية.

كما تحدثت عن مطالب البرتغالي فيتوريا مدرب النصر وكتبت :“ فيتوريا يوصي بصفقات الشتوية ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الاتحاد وكتبت :“ الاتحاد يعاقب داك وستا ”.

واهتمت بالهلال السعودي ومشاركته في كأس العالم للأندية وكتبت :“ الهلال يستعيد الأجانب في العالمية ”.

الصحيفة أوردت خبرًا حول الفرنسي سمير نصري وكتبت :“ ضمك يفاوض نصري ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فريق مانشستر سيتي وكتبت :“ رؤية منصور بن زايد جعلت السيتي كيانًا عالميًّا عملاقًا ”.

كما تحدثت عن جائزة الفورمولا 1 وكتبت :“ مدرجات ياس كاملة العدد ”.

الصحيفة اهتمت بخليجي 24 ومشاركة منتخب الإمارات وكتبت :“ الأبيض يفتح ملف أسود الرافدين ”.

كما تحدثت عن الملف الدوري ونشرت تصريحًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وكتبت :“ ليفاندوفسكي : أنا مدمن أهداف ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن كأس الخليج العربي وكتبت :“ 5 أندية تتنافس على آخر 3 بطاقات“.

الصحافة المغربية

المنتخب

اهتمت الصحيفة بحوارها مع البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي والذي تحدث عن عمله ومستقبل المنتخب وكتبت على لسانه :“ لا تحلموا بمونديال قطر ”.

كما تحدثت الصحيفة عن نجم أياكس حكيم زياش وكتبت :“ زياش مرشح لجائزة الأفضل في أوروبا ”.

واهتمت -أيضًا- بالمغربي أمين حارث نجم شالكة 04 الألماني وكتبت :“ أمين حارث يواصل تحطيم الأرقام ”.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن الدوري المغربي للمحترفين والذي تُجرى جولته الثامنة منقوصة من عدة لقاءات بسبب مشاركة الفرق المغربية في المنافسات الأفريقية.