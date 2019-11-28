برشلونة يعلن طبيعة إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي

تمكن فريق برشلونة من الفوز 3-1 على منافسه بروسيا دورتموند الألماني ليضمن التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا متصدر لمجموعته قبل جولة من نهاية دوري المجموعات لكنه فقد مرة أخرى جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خرج مصابًا.

وغادر الجناح الفرنسي اللقاء في الدقيقة الـ25 حيث كانت النتيجة تشير لتعادل سلبي ودخل مكانه مواطنه أنطوان غريزمان الذي سجل أحد أهداف اللقاء.

وأعلن برشلونة في بيان طبي طبيعة إصابة نجمه الفرنسي مؤكدًا أنه يعاني إصابة عضلية في فخده الأيمن وسيجري فحوصات طبية دقيقة اليوم الخميس لمعرفة تطورات الإصابة وفترة التعافي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها الجناح الفرنسي للإصابة فهي الثالثة هذا الموسم ولم يشارك سوى في 9 لقاءات.

وحاول المدرب إيرنيستو فالفيردي وجماهير برشلونة دعم الجناح الفرنسي الذي كان تواجده في التشكيل الأساسي أمام بروسيا دورتموند فريقه السابق مفاجأة مدرب برشلونة على حساب أنطوان غريزمان.

وتلقى عثمان ديمبلي دعم مواطنه كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي نشر على صفحته على “ تويتر “ رموز حزن مع إشارة لمواطنه وبرشلونة.