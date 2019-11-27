برشلونة يصعق بروسيا دورتموند بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ضمن برشلونة الإسباني التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كمتصدر للمجموعة السادسة بعد فوزه 3-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في الجولة قبل الأخيرة.

على ملعب كامب نو في برشلونة، افتتح لويس سواريز التسجيل للفريق الكتالوني من تمريرة قصيرة من ميسي حولها بيمناه داخل الشباك من بين قدمي الحارس رومان بوركي في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 33 رد سواريز الهدية لميسي ومنحه تمريرة قصيرة داخل المنطقة ليسددها زاحفة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وعزز أنطوان غريزمان الغلة في الدقيقة 67 من تمريرة ساحرة من ليونيل ميسي داخل المنطقة سددها على يسار الحارس.

وقلّص جادون سانشو النتيجة من تسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 77.

هدف بررررشلونة الاول سواااااريز ✅✅ https://t.co/C3RCkgRaTT — فيصل (@iF26L) November 27, 2019

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف برشلونة الثاني " ميسي " ???????????? HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/mYgVsepCgI — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20027) November 27, 2019

برشلونة 3 × 0 دورتموند | هدف غريزمان ⚽️???? pic.twitter.com/JbskVrL9Qp — . (@SbhCkdZMeS6uzR3) November 27, 2019

وفي المباراة الأخرى، أنعش إنتر الايطالي آماله على البطاقة الثانية بعد فوزه 1-3 على سلافيا براغ التشيكي في المجموعة نفسها.

افتتح لوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 19 لانتر ثم عادل توماس سويك النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

وأعاد روميلو لوكاكو إنتر للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 81 قبل أن يزور لوتارو مارتينيز الشباك مرة أخرى ويختتم ثلاثية فريقه في الدقيقة 88.

وبهذه النتائج، رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة يليه كل من إنتر ودورتموند بسبع نقاط لكل منهما ثم سلافيا براغ في المؤخرة بنقطتين.