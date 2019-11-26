فرانس فوتبول: ميسي قال لـ نيمار ”حقبتي تنتهي خلال عامين وستكون أنت ملك برشونة“

لا يزال ليونيل ميسي قائد برشلونة والهداف التاريخي للفريق يأمل في تعاقد النادي الكتالوني مع نيمار وحثه أخيرًا على اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية يوم الثلاثاء إن المهاجم البرازيل عازم على العودة لبرشلونة منذ الصيف الماضي وقد غاب عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان في محاولة منه لإجباره على إتمام الصفقة.

وكان لاعبو برشلونة حريصين على حدوث هذا التحول أيضًا، حيث يبدو أن ميسي يقود نجوم النادي الساعي لعودة نجمه الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 199 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2017.

وتبدو محاولة جديدة في الأفق لاستعادة نيمار الصيف المقبل أو حتى في يناير/ كانون الثاني خاصة وأن سان جيرمان لا ينوي تقديم عرض جديد للاعب البالغ من العمر 27 عامًا والعازم على الرحيل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لن ”يضيع وقته“ في محاولة للإبقاء على المهاجم في النادي، مع تركيز فريق باريس سان جيرمان بدلاً من ذلك على الاهتمام بكيليان مبابي.

وقالت ”فرانس فوتبول“ إن ميسي جدد جهوده لاستعادة نيمار، حيث تزعم المجلة الفرنسية أن ميسي أخبر نيمار بأنه: ”معًا يمكننا تحقيق دوري أبطال أوروبا من جديد وخلال عامين تنتهي حقبتي في برشلونة وستكون أنت النجم الأول وستشعر بالراحة“.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بعرض جديد لنجمه السابق. وفي ظل وجود الفرنسي أنطوان غريزمان وعدم انسجامه مع الفريق وانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ يبدو الطريق خاليًا بالنسبة لنيمار للعودة إلى كامب نو.

محاولات استعادة نيمار

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (248 مليون دولار).

وفشل الناديان في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتقيد النادي الكتالوني، الذي تعاقد بالفعل مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو وفرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو، في سعيه لاستعادة نيمار بقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وتُلزم هذه القواعد، التي وضُعت لمنع الأندية الغنية من سحق منافسيها، الأندية بالشفافية بشأن الإيرادات والتوازن بينها وبين النفقات. وتشمل أيضًا الحد من الخسائر التي قد تتكبدها الأندية.

وابتعد المهاجم البرازيلي عن بداية الموسم بينما كان ينتظر انتهاء أزمة انتقاله لكنه عاد إلى سان جيرمان في سبتمبر/ أيلول الماضي وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري الفرنسي قبل إصابته مع منتخب بلاده لكنه عاد في مباراة ليل، يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي.

وسافر نيمار بالفعل مع بعثة فريقه إلى مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.