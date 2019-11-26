تسريبات تكشف موقف ميسي ورونالدو في سباق الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية تسريبات تتعلق بنتيجة الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم، وفقاً لجائزة ”البالون دور“، التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، والمقرر الإعلان عن المتوّج بها الاثنين المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون الفائز بالجائزة، وفقاً لجميع المؤشرات، ومصادر الصحيفة، التي أكدت أن نجم وأسطورة برشلونة الإسباني سيحصل على الجائزة للمرة السادسة في تاريخه.

تسريبات الجائزة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى مشاركة 182 صحفياً على مستوى العالم في التصويت على الفائز بجائزة ”البالون دور“، وأكدت أن التصويت جاء لصالح ميسي في ظل تألقه الموسم الماضي، وقيادة برشلونة للفوز بالدوري الإسباني، الليغا، وفوزه بالحذاء الذهبي، إضافة إلى مستواه على الصعيد الفردي، وهو ما سيمنحه اللقب.

وشارك ميسي الموسم الماضي في 52 مباراة، أحرز خلالها 44 هدفاً، وصنع 17 آخرين.

وسوف يجمع ميسي، حال تتويجه بتلك الجائزة يوم الاثنين المقبل، بين جائزتي ”البالون دور“ وأفضل لاعب في العالم The Best التي يمنحها الاتحاد الدولي، فيفا، والتي حصل عليها بالفعل يوم 23 سبتمبر الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية.

وانتهى التصويت على جائزة البالون دور يوم 9 نوفمبر الجاري، وبحسب مصادر الصحيفة الإسبانية فإن ميسي فاز بالجائزة، يليه في التصويت الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي، وتراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى المرتبة الثالثة، بينما لم يتم الكشف حتى الآن عن مراكز المنافسين الآخرين مثل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح نجمي ليفربول، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وسوف يكون ميسي على موعد مع رقم مميز في تاريخه، عندما يواجه البارسا فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء غد الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“ في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ميسي 700

ويخوض ميسي مباراته رقم 700 مع برشلونة أمام دورتموند، وسوف يكون أمامه تحد جديد، وهو تحطيم رقم أسطورة البلوغرانا تشافي هرنانديز، مدرب نادي السد القطري حالياً، والذي لعب 767 مباراة بقميص برشلونة قبل اعتزاله، ليكون أكثر لاعب في تاريخ العملاق الكتالوني مشاركة في المباريات.

وكان الظهور الأول للأرجنتيني ميسي مع برشلونة في 16 أكتوبر 2014، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك رايكارد، وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا و3 أشهر و22 يومًا.

أرقام تاريخية

ورصدت صحيفة ”سبورت“ بعض الأرقام المميزة التي سجلها ميسي في مشواره المستمر منذ أكثر من 15 عامًا مع برشلونة، حيث شهد ملعب ”كامب نو“ تألقًا كبيرًا للنجم الكبير، الذي أحرز 356 هدفًا في 342 مباراة، وأشارت إلى أنه في حالة فوز برشلونة على دورتموند ثم إنتر ميلان في المباراة التالية فإن عدد ضحايا ميسي سيرتفع إلى 77 ناديًا.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن ميسي ينتظر تحطيم رقم قياسي آخر في مشواره الكروي.

وقالت إن ميسي أحرز 612 هدفًا مع برشلونة، ويمكن أن يكون أكثر لاعب في العالم إحرازًا للأهداف مع ناديه، إذا نجح في تسجيل 31 هدفًا آخر مع البارسا، كي يحطم رقم أسطورة كرة القدم بيليه، الذي سجّل 643 هدفًا مع ناديه سانتوس البرازيلي.

مشاركات الأسطورة

وقالت إن ميسي لعب 699 مباراة حتى الآن مع 6 مدربين تعاقبوا على برشلونة موزعة كالتالي:

110 مباريات مع ريكارد، و219 مع بيب غوارديولا، 50 مع المدرب الراحل تيتو فيلانوفا، 46 مباراة مع تاتا مارتينو، 158 مع لويس إنريكي، و116 مع إرنستو فالفيردي.

وعلى الصعيد الإجمالي لعدد المباريات التي شارك فيها ميسي خلال مشواره الكروي، فإنه لعب 836 مباراة، وأحرز 682 هدفاً، وسجّل 52 هاتريك، وصنع 278 هدفًا، كما أحرز 34 لقبًا.