كشف أسباب رفض ريال مدريد التعاقد مع نيمار

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أسباب رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ريال مدريد كان قريبًا من حسم الصفقة قبل أن يقرر فلورنتينو بيريز، الانسحاب بشكل رسمي يوم 20 أغسطس الماضي، وأبلغ ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز كان مغرمًا بفكرة التعاقد مع نيمار ويرى أنه لاعب استثنائي، بالإضافة إلى أن الصفقة كانت ستعطي برشلونة ضربة لا تقل قوة عن انتقال لويس فيغو إلى ريال مدريد عام 2000.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن بيريز قرر الانسحاب من الصفقة لعدة أسباب غير رياضية، أبرزها أنه تأكد أنه لا حيلة لضم نيمار دون دفع 200 مليون يورو لسان جيرمان.

وتردد أن بيريز كان ينوي إدخال لاعبين من ريال مدريد في الصفقة مثل لوكا مودريتش وكاسيميرو وكيلور نافاس، إلا أن هذا الحل لم يكن مقبولًا.

وأكملت الصحيفة أن بيريز رأى أن التعاقد مع نيمار سيجبر النادي على رفع الحد الأقصى للرواتب، لأن اللاعب البرازيلي يتقاضى 30 مليون يورو سنويًا، ويرى رئيس الميرنغي أن هذا الرقم باهظ جدًا، إلى جانب الإصابات المستمرة التي تطارد نيمار، بالإضافة إلى اتهامه في قضية اغتصاب.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“ فإن بيريز أيقن أن الاختيار الأفضل هو الانسحاب من الصفقة، والمحاولة مستقبلًا مع نجم آخر هو زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، حديث سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بعدما سعى ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، كما أن اللاعب أعلن عن رغبته في مغادرة حديقة الأمراء، لكن شيئًا لم يحدث وظل اللاعب مع باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن نيمار ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، عندما كان في سانتوس البرازيلي، قبل أن يقرر الانتقال إلى برشلونة صيف العام 2013.

وغادر نيمار برشلونة صيف العام 2017، في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

وينتظر أن يشارك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.