مشجع لريال مدريد يرد على استفزاز غاريث بيل بلافتة مشابهة (صورة)

تحول احتفال الويلزي غاريث بيل المستفز لجماهير ريال مدريد إثر تأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 لأسلوب استخدمته جماهير ريال مدريد ضد اللاعب.

وكان غاريث بيل قد احتفل بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا بحمله علما لويلز يتضمن عبارات “ ويلز – الغولف – ريال مدريد وفق هذا الترتيب“، وهو الاحتفال الذي كلفه صافرات استهجان من جماهير سانتياغو بيرنابيو خلال لقاء ريال سوسيداد سواء خلال عمليات الإحماء أو الإعلان عن أسماء اللاعبين أو دخوله للملعب بديلا.

كما حملت الجماهير لافتة مكتوب عليها :“ رودريغو – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكير – غاريث بيل وفق هذا الترتيب“، في إشارة إلى كونه يحتل المركز الرابع في اللعب كجناح في الفريق.

دعم زيدان

من جانبه، طلب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الجماهير البدء في مساندة غاريث بيل وتجاوز أزمة النادي ضد المنتخب الوطني، والتي أدت إلى صيحات استهجان وجهتها جماهير نادي العاصمة الإسبانية إلى مهاجم ويلز خلال الفوز 3-1 على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

وأصبح التزام بيل مع ريال مدريد في دائرة الضوء الأسبوع الماضي بعدما ساعد منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2020 ثم انضم إلى زملائه في الاحتفال بجانب علم يحمل كلمات ”ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب“.

وتعرض اللاعب الذي تبلغ قيمته 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار) لانتقادات حادة في وسائل الإعلام الإسبانية بسبب احتفاله، كما انقلبت جماهير ريال مدريد ضده عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام سوسيداد باستاد ”سانتياغو برنابيو“.

وقال زيدان: ”هناك الكثير من الضجيج حول بيل، يرغب في أن يكون هنا وأن يبذل قصارى جهده، ولهذا السبب لا نريد التحدث حول هذا الأمر. إنه جزء من المجموعة ويرغب في أن يؤدي جيدًا، مثل جميع اللاعبين الآخرين.

”أتمنى ألا يستمر هذا الأمر طيلة الموسم. نريد من الجماهير أن تكون معنا من بداية المباراة لنهايتها لكن لا يمكننا التحكم في ذلك. المشجعون يملكون حق فعل أي شيء يريدونه لكني أطلب منهم مساندة الجميع“.

وتأخر ريال مدريد بهدف ويليان جوزيه في الدقيقة الثانية لكن كريم بنزيما وفيدريكو فالفيردي سجلا هدفين بواقع هدف في كل شوط ليضعا الفريق صاحب الأرض في المقدمة، رغم أن الأجواء في المدرجات تغيرت عندما شارك بيل كبديل.

ومع ذلك قدم المهاجم الويلزي أداء جيدًا وساعد في صناعة الهدف الثالث الذي سجله لوكا مودريتش وأكد به ريال مدريد حصوله على النقاط الثلاث، كما كاد يسجل بنفسه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأدت محاولات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى بعض التصفيق من أجزاء في المدرجات وقال زيدان إنه يرغب أن يتجاوز الجميع الأمر.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”جماهير ريال مدريد أطلقت صيحات ضد أفضل اللاعبين وقدم بيل أداءً جيدًا عندما شارك. يحتاج فقط إلى التركيز على بذل قصارى جهده في الملعب.

”الأمر لا يتعلق بتفهمي للصيحات أو لا، نحن بحاجة لأن تكون الجماهير في صفنا وغاريث يريد ذلك أيضًا، مثل أي لاعب آخر في الفريق“.

وتابع: ”إذا حدث ذلك فمن الممكن أن نتجاوزه. نريد من الجماهير أن تصفق له، مثلما فعلت بعد الهدف“.