أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد.. 1-1 (فيديو)

سجل ويليان خوسي دي سيلفا الهدف الأول لفريق سوسييداد في شباك نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني في مواجهة قوية ومميزة بالليغا.

ويقدم سوسييداد مستويات طيبة هذا الموسم وهو ما يصعّب مهمة ريال مدريد.

ريال مدريد 0 × 1 ريال سوسيداد | هدف ويليان خوسيه ⚽️???? pic.twitter.com/2i1tWFGJlA — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 23, 2019

وفي الدقيقة 37 أحرز كريم بنزيما التعادل للميرنغي.

ريال مدريد 1 × 1 ريال سوسيداد | هدف كريم بنزيما ⚽️???? pic.twitter.com/WAV2d6MIMi — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 23, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، ونجح الريال بتحقيق الفوز خلال 7 مباريات من 12 لقاء وتعادل 4 مرات وخسر مرة، بينما يتأجل له لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسجل ريال مدريد 25 هدفًا، واستقبل 9 أهداف مع مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ويبقى هدّافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل 9 أهداف يعتلي بها صدارة هدافي الليغا.

ويحتل ريال سوسييداد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من خلال 7 انتصارات، و4 هزائم، وتعادلين، وسجل الفريق الضيف 21 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، ويبحث عن الفوز للتقدم في الترتيب، ويقود الفريق مدربه إيمانويل ألجواسيل ويبقى هدافه ويليان خوسيه برصيد 5 أهداف.

وفاز ريال سوسييداد في آخر لقاءين ضد ريال مدريد بنتيجة 3-1 و 2-0 بالدوري في الموسم الماضي، وهو ما يؤكد صعوبة وأهمية هذه المواجهة للفريق الملكي.