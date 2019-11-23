كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسييداد، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني في مواجهة قوية ومميزة بالليغا.

ويقدم سوسييداد مستويات طيبة هذا الموسم وهو ما يصعب مهمة ريال مدريد، بينما يحل برشلونة ضيفًا على ليجانيس في نفس الجولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت السعودية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، ونجح الريال في تحقيق الفوز خلال 7 مباريات من 12 لقاء وتعادل 4 مرات وخسر مرة، بينما يتأجل له لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسجل ريال مدريد 25 هدفًا واستقبل 9 أهداف مع مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ويبقى هدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل 9 أهداف يعتلي بها صدارة هدافي الليغا.

ويحتل ريال سوسييداد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من خلال 7 انتصارات و4 هزائم وتعادلين، وسجل الفريق الضيف 21 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، ويبحث عن الفوز للتقدم في الترتيب ويقود الفريق مدربه إيمانويل ألجواسيل ويبقى هدافه ويليان خوسيه برصيد 5 أهداف.

وفاز ريال سوسييداد في آخر لقاءين ضد ريال مدريد بنتيجة 3-1 و2-0 بالدوري في الموسم الماضي، وهو ما يؤكد صعوبة وأهمية هذه المواجهة للفريق الملكي.

ريال مدريد.. وانطلاقة حاسمة

يتطلع ريال مدريد خلال الفترة القادمة لانطلاقة حاسمة قبل فترات إجازة عيد الميلاد يتصدر بها الليغا ويصحح ترتيبه بدوري أبطال أوروبا ويعبر دور المجموعات.

وتبقى مواجهة ريال سوسييداد من اللقاءات المحفوفة بالمخاطر للريال، وأكد المدرب زين الدين زيدان قبل اللقاء أن كل تركيزه على لقاء سوسييداد ولا يشغل باله حاليًا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

ويستعيد ريال مدريد خدمات الويلزي غاريث بيل رغم كل الأزمات التي حاصرت بيل مؤخرًا والأنباء عن رحيله، وخرج من حسابات الريال فينسيوس جونيور وإبراهيم دياز وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا لأسباب فنية، بجانب الإصابات التي تتمثل في لوكاس فاسكيز وجيمس رودريغيز وناتشو وماركو أسينسيو.

ويعتمد ريال مدريد على الأرجح على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو.

ويقود خط الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، بينما يقود خط الهجوم كريم بنزيمة وإدين هازارد ورودريغو اللاعب الموهوب.

مفاجأة سوسييداد

يخشى ريال مدريد مفاجآت سوسييداد في مواجهة البرنابيو خاصة في ظل صراع القمة مع برشلونة، وأيضًا المباراة القادمة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ولعب المدرب إيمانويل ألجواسيل المدير الفني لسوسييداد ضد الريال مرتين وحقق خلالهما الفوز، وهو الأمر الذي يجعل طموح فريقه قويًا من أجل حصد الانتصار الذي يعني تقدمه ربما للصدارة أو المركز الثاني.

ويغيب عن ريال سوسييداد اللاعب آسير إياراميندي نجم الريال السابق، ويعتمد الفريق الضيف على تشكيلته التي تضم الحارس أليخاندرو ريميرو وأمامه رباعي الدفاع ارتيز إيلوستيندو ودييجو يورينتي وجوسيبا زالدو والمخضرم ناتشو مونريال.

ويقود خط الوسط إيجور زوبيليديا وميكيل ميرينو ومارتن أوديغارد، بينما يقود خط الهجوم ويليان خوسيه وبجواره الموهوب ميكيل أويارازابال وبورتو.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن المباراة ستكون قوية وليست سهلة لريال مدريد الذي خسر ذهابًا وإيابًا أمام سوسييداد بالدوري في الموسم الماضي، بجانب وجود عناصر مميزة في صفوف سوسييداد مثل أويارازال وناتشو وويليان.

وأضاف: ”أعتقد أن زيدان وصل للتوليفة المناسبة في تشكيلة ريال مدريد، كما أن الفريق لديه عناصر تتطور سريعًا مثل رودريغو وأيضًا مع تألق بنزيما“.