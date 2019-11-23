أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في فخ التعادل مع مضيفه غرناطة بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد غرناطة إلى 21 نقطة في المركز السادس.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عبر البرازيلي رونان لودي.

وبعدها بتسع دقائق أدرك غرناطة التعادل عن طريق جيرمان سانشيز لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.