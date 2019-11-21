جراحة في الرقبة تُبعد دييغو كوستا عن أتلتيكو مدريد فترة طويلة

خضع دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد، الخميس، لعملية جراحية لإزالة فتق في فقرات الرقبة، حسبما أعلن فريقه الذي أشار أن العملية الجراحية تمت بنجاح وكما هو مخطط لها.

وقال البيان: ”خضع دييغو كوستا لعملية جراحية في فقرات الرقبة في مدريد صباح الخميس“، فيما لم يحدد البيان المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن فريقه.

غير أن الصحف المحلية توقعت أن تمتد الفترة حوالي ثلاثة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر المقبل في الدوري المحلي، وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي، مع احتمال الغياب أيضًا عن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في حال تأهل الممثل الثاني للعاصمة.

ولعب كوستا 15 مباراة مع أتلتيكو بينها 11 في الدوري المحلي، وأربع في دوري الأبطال، حيث سجل هدفين ومرر ثلاث كرات حاسمة.

[????] مهاجمنا @diegocosta خضع لعملية جراحية لفتق القرص العنقي وتمت بنجاح.

⬅ https://t.co/e5GM4B537h — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 21, 2019

يذكر أن نيابة مدريد اتهمت في قت سابق دييغو كوستا، بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو للضرائب خلال العام المالي 2014، الذي انضم فيه لتشيلسي.

وأشارت النيابة في تقرير للوكالة الضريبية إلى أنه رغم أن اللاعب كان مقيمًا في إسبانيا في ذلك العام، إلا أنه لم يبلغ الضرائب بالإيرادات التي دفعها له النادي البريطاني جراء التنازل عن حقوق الصورة.

وحصل كوستا في 2014 على مليون و371 ألفًا و98 يورو عن حقوق الصورة، ولكنه لم يذكر في إقراره الضريبي المبالغ التي حصل عليها من تشيلسي، والتي بحسب التقرير تسببت في خسائر للخزانة الحكومية بقيمة مليون و14 ألفًا و416 يورو.