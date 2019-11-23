 جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ليغانيس (صورة) – إرم نيوز‬‎

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ليغانيس (صورة)

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ليغانيس (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أحرز أرتورو فيدال هدفًا قرب النهاية ليقود برشلونة لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 خارج أرضه على ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ووجد برشلونة نفسه متأخرًا بعد مرور 12 دقيقة عن طريق يوسف النصيري بعد تسديدة مذهلة.

لكن لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتابع البديل فيدال ركلة ركنية ويسجل هدف الانتصار الثمين.

وعزز برشلونة تصدره للدوري برصيد 28 نقطة من 13 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد اليوم أيضًا. وبقي ليغانيس بالمركز الأخير وله ست نقاط من 14 مباراة.

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