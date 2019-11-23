نادي برشلونة يسقط ليغانيس ويتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص برشلونة فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-1) على ليغانيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني في معقل الأخير ”الملعب البلدي دي بوتاركي“.

وسجل أهداف برشلونة سواريز في الدقيقة 53، وفيدال في الدقيقة 80، بينما أحرز لليغانيس يوسف النصيري في الدقيقة 12.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 6 نقاط فقط في ذيل الترتيب.

وجاءت أول فرصة خطرة في المباراة من نصيب أصحاب الأرض، حيث وصلت الكرة على الطرف الأيمن للمغربي يوسف النصيري، الذي استلم الكرة وتوغل في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس تير شتيغن، ويُسجل الهدف الأول لليغانيس في الدقيقة 12.

ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 53، حيث استغل كرة عرضية من ليونيل ميسي، وسدد كرة رأسية على يسار حارس ليغانيس كويار.

وسجل البديل أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 80، حيث استغل عودة الكرة من دفاع ليغانيس لينفرد بالحارس ويُسدد بقوة في الشباك.