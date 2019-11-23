كل ما تريد معرفته عن ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في كأس الملك محمد السادس

يتجدد الموعد مرة أخرى في لقاء الديربي بمدينة الدار البيضاء بين الوداد وضيفه الرجاء مساء اليوم السبت في إياب دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

يبحث الوداد والرجاء عن كلمة الحسم في ظل أحلام وطموحات الفريقين للتقدم في البطولة العربية هذا الموسم.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الوداد ضد الرجاء في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة الدار البيضاء في ضيافة نادي الوداد، وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين عصام عبده وفارس عوض، الساعة 19:00 بتوقيت المغرب، 22:00 بتوقيت الإمارات.

سيناريوهات التأهل ومشوار الفريقين

تعادل الرجاء مع الوداد في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما في ضيافة الرجاء وهو ما يجعل الوداد مطالبًا بالفوز بأي نتيجة أو التعادل دون أهداف للتأهل ولكن التعادل بنتيجة أكبر سيمنح الرجاء تذكرة التأهل.

وصعد الوداد إلى هذا الدور بعد عبور المريخ السوداني في دور الـ32 بالبطولة بعد الفوز بثنائية دون رد والتعادل بهدف لكل منهما.. وتأهل الرجاء بعد تخطي هلال القدس الفلسطيني بالفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد وثنائية نظيفة.

الوداد.. وأسلحة زوران

يضع الوداد رهانه مع مدربه الصربي زوران مانولوفيتش على خبرات بعض لاعبيه والاستقرار الفني مع الحماس الجماهيري لتحقيق الفوز في لقاء الديربي واستكمال المشوار العربي، وخاض الفريق مباراة ودية ضد فريق بيراميدز المصري.

وأكد زوران مانولوفيتش المدرب الصربي للوداد قبل المؤتمر الصحفي أنه يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الرجاء وحسم التأهل موضحًا أن التعادل في لقاء الذهاب لا يعطي أي أفضلية موضحًا أن الرجاء فريق قوي ولا يستهان بها.

ويفتقد الوداد عدة لاعبين بسبب الخبرات مثل صلاح الدين السعيدي ووليد الكرتي وزهير مترجي ويحيى جبران وعبد اللطيف نصير للإصابة، ويعتمد الوداد على تشكيلته التي تضم أحمد رضا التكناوتي لحراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع الشيخ كومارا وأشرف داري وأيوب أملود ومحمد ناهيري.

ويقود خط الوسط أمين النغزاوي وأنس أصباحي أو بدر كادرين وإبراهيم النقاش مع ثلاثي الهجوم بديع أووك وأيوب الكعبي وإسماعيل الحداد أو ميشيل باباتوندي.

الرجاء.. وثورة التغيير

يراهن الرجاء على ثورة التغيير مع مدربه المؤقت جمال السلامي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون وإقالته من منصبه، وأكد السلامي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه مستعد لكل التحديات ويبحث عن تحقيق الفوز للتأهل والحصول على دفعة معنوية.

ويعتمد الرجاء على تشكيلته التي تضم الحارس أنس الزنيتي وأمامه بدر بانون وسند الورفلي وعبد الرحيم الشاكير وفابريس نجاه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أيوب نناح وفابريس نجوما ومحسن متولي ومحمد رحيمي ومحمد الدويك مع المهاجم بن مالانغو.

وقال طارق مصطفى مدرب سريع واد زم المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباريات ديربي المغرب تتسم دائمًا بالندية والإثارة وتكون خارج التوقعات بين الفريقين.

وأوضح أن الوداد لديه أوراق مميزة وعناصر صاحبة خبرة مثل إسماعيل الحداد وأيوب الكعبي وغيرهم من اللاعبين الموهوبين الذين يصنعون الفارق ولكن الرجاء أيضًا لديه دوافع كبيرة.

وأضاف: ”رحيل كارتيرون وتولي مدرب جديد وهو جمال السلامي أحد اللاعبين المغاربة السابقين وكان مدرباً لمنتخب المحليين ولديه دراية كبيرة بالتعامل مع اللاعب المغربي“.

وأكد أن اللقاء سيكون حافلًا بالإثارة والتكافؤ بين الفريقين متوقعًا أن ينتهي اللقاء بالتعادل أو فوز أحد الفريقين بفارق هدف خاصة أن الأجواء الجماهيرية تضع الجميع تحت الضغط.