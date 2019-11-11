رسميًا.. الرجاء البيضاوي ينفصل عن المدرب الفرنسي كارتيرون

فسخ الرجاء عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم الإثنين بعد يومين من هزيمته الأولى في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وقال الرجاء في بيان مقتضب في موقعه في الإنترنت: ”توصل نادي الرجاء الرياضي والمدرب السيد باتريس كارتيرون إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في إطار حبي وتوافقي“.

وتولى كارتيرون البالغ من العمر 49 عامًا تدريب الرجاء مطلع العام الحالي خلفًا للإسباني كارلوس غاريدو وقاده للقب كأس السوبر الأفريقية على حساب الترجي التونسي في مارس آذار.

لكن الأمور ساءت بينه وبين مجلس الإدارة وشكلت الهزيمة المفاجئة أمام يوسفية برشيد، المتعثر الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة، ضربة قاصمة بعد الخروج من كأس العرش أمام نهضة الزمامرة.

وتراجع الرجاء إلى المركز السابع بـ7 نقاط من 4 مباريات متأخرًا بـ4 نقاط عن المغرب التطواني المتصدر الذي خاض 5 مباريات.

ويلعب وصيف بطل الدوري المغربي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بجوار كل من شبيبة القبائل وفيتا كلوب والترجي.

كما تنتظر الفريق مواجهة صعبة في إياب دور الـ16 بكأس العرب للأندية الأبطال ضد غريمه الوداد بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1/1.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الرجاء اقترب من التعاقد مع المدرب جمال السلامي البالغ عمره 49 عامًا.

وسبق للسلامي تدريب الدفاع الحسني الجديدي قبل 3 سنوات.