مبابي يضع شرطًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان وتحقيق حلم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والذي يرغب ريال مدريد الإسباني في ضمه بشدة.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن المفاوضات بين مسؤولي باريس سان جيرمان ومبابي دخلت في تطور جديد، حيث يرغب مسؤولو بطل فرنسا في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي مع الفريق في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن مبابي وافق على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه وضع شرطًا لذلك، كي يحافظ على فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وفي نفس الوقت لإرضاء إدارة ناديه، والاستفادة ماليًا من التجديد بمقابل أعلى.

شرط جزائي

وأكد الموقع المدريدي أن مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، وهي النقطة التي تمثل تطورًا مثيرًا في علاقة اللاعب بناديه.

وتابعت ”يمثل هذا الشرط فرصة لمبابي كي يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليًا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة رفقة الفريق من جهة، ومن جهة أخرى فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد الدخول في أي مشكلات مع نادٍ صديق مثل سان جيرمان، وبالتالي فإن وجود شرط جزائي في العقد سيكون بمثابة الحل الذي يمكن أن يرضي رغبات جميع الأطراف في النهاية“.

تأجيل الحلم

وأردفت ”سيؤدي تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى تأجيل انتقاله إلى ريال مدريد لموسم أو موسمين، بحيث تتم الصفقة في 2021 أو 2022، وتبقى النقطة التي لم يصل الطرفان فيها إلى نقطة توافق هي قيمة الشرط الجزائي، حيث يريد باريس سان جيرمان 300 مليون يورو مقابل بيع مبابي، وهو الرقم الذي سيكون تعجيزيًا إلى حد كبير أمام أي نادٍ يرغب في ضمه“.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 و 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.