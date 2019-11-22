أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: صفقات مدوية على رادار البلوغرانا والملكي يريد بنزيما حتى 2023

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يريد إبرام صفقات مدوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تبدأ بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2020، على العكس من الميركاتو الأخير الذي شهد صفقتي فرانكي دي يونغ نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي السابق، والفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، ومعهما البرازيلي جونيور فيربو من ريال بيتيس.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها هي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح رقم 9.

نجوم على رادار برشلونة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ونوهت إلى أن برشلونة سيكون من الصعب عليه حسم تلك الصفقة، كون كيميتش أحد العناصر الرئيسية في الفريق البافاري، إضافة إلى أن عقده ينتهي في صيف 2023، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في الرحيل هي التي يمكن أن تدفع بايرن ميونخ إلى الموافقة على الصفقة.

وتابعت: ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الثالثة والثلاثين من عمره“.

وأردفت: ”وضعت إدارة برشلونة مدافع فيورنتينا الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش البالغ من العمر 22 عامًا، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسين لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغوياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة: إن قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا تضم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأكدت أن هناك لاعبين آخرين ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهما البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وفابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى تراجع فرص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا في ظل التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي لن يستطيع البارسا تحملها لاستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

مستقبل بنزيما

أكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد الإسباني وضعت تمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق أولوية لجعل اللاعب مرتبطًا أكثر بالفريق، ولتجنب دخول عقده الحالي موسمه الأخير.

وينتهي عقد بنزيما البالغ من العمر 31 عامًا صيف 2021، وبحسب الصحيفة فإن الطرفين ريال مدريد والمهاجم متفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لتمديده موسمين حتى عام 2023.

ويأمل كريم بنزيما في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد حتى نهاية مسيرته، طالما أن الظروف مناسبة لاستمراره، بينما تعتبره الإدارة من بين أهم الركائز في الفريق.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن المفاوضات بدأت بين الطرفين في الفترة الأخيرة، لكنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي، كما أن كريم بنزيما لا يتعجل الأمر، رغم أنه يعتبر عقده الحالي لا يوازي قيمته في الفريق.

وكان آخر تمديد لعقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2017 وتم تمديده لموسمين ليصل لصيف 2021، والموسم الحالي هو الحادي عشر في صفوف الفريق منذ انضمامه في صيف 2009.

ولا يصل راتب بنزيما للنجوم الكبار في الفريق كغاريث بيل وسيرجيو راموس، رغم أنه القائد الثالث وراء سيرجيو راموس ومارسيلو، كما أنه أحد العناصر المهمة في الفريق حاليًا وهدافه.

وسيكمل بنزيما 32 عامًا في 19 ديسمبر المقبل ويعيش فترة جيدة في مسيرته رفقة ريال مدريد، حيث تحوّل للهداف الأول للفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018.

وتفوق بنزيما في تسجيل الأهداف على رونالدو منذ رحيله، كما يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف وتجاوز خلال الموسم الحالي عدة هدافين للفريق، حيث تجاوز الأسطورة ألفيردو دي ستيفانو في لائحة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا والمجري فيرينتس بوشكاش في لائحة هدافي الفريق في الدوري الإسباني.

صراع يوفنتوس- أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا، وأحد المواهب الصاعدة في الكرة الإيطالية.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، مما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب 3 مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الأول.

مفاوضات جادة

أكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن نادي يوفنتوس بدأ بالفعل المفاوضات لضم تونالي إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، حيث يرغب مسؤولو البيانكونيري في حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن، في ظل الاهتمام الكبير الذي أبدته عدد من الأندية الأوروبية الكبرى باللاعب الشاب.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إن فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أبدى اهتمامه الشديد بضرورة الحصول على خدمات تونالي، ورفض الاستسلام في صفقة اللاعب.

وتابع بقوله: ”أجرى مسؤولو يوفنتوس بالفعل اتصالات مع مديري أعمال تونالي لبحث إمكانية ضمه إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري“.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى وجود عقبتين أمام إتمام الصفقة لصالح يوفنتوس، أولها أن نادي بريشيا يطلب 40 مليون يورو مقابل بيع تونالي، والثانية هي إصرار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ضم اللاعب إلى صفوفه، خاصة مع الإعجاب الشديد الذي أبداه الأرجنتيني دييغو سيميوني بإمكانات اللاعب الشاب، وطريقة أدائه التي تناسب تمامًا خططه في الروخي بلانكوس.

وأضاف الموقع الإيطالي واسع الانتشار: ”لا يريد مسؤولو أتلتيكو مدريد التفريط في صفقة تونالي بأي ثمن، وهم مستعدون تمامًا لتلبية جميع طلبات بريشيا المالية“.