بالتفاصيل والأسماء.. برشلونة يخطط لميركاتو تاريخي في 2020 وينقض على نجوم عمالقة أوروبا

كشفت تقارير صحفية خطة نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، التي يركّز فيها النادي الكتالوني على 3 مراكز لتعزيز صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها هي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح رقم 9.

نجوم على رادار برشلونة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ونوّهت إلى أن برشلونة سيكون من الصعب عليه حسم تلك الصفقة، كون كيميتش أحد العناصر الرئيسية في الفريق البافاري، إضافة إلى أن عقده ينتهي في صيف 2023، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في الرحيل هي التي يمكن أن تدفع بايرن ميونخ إلى الموافقة على الصفقة.

وتابعت: ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الـ33 من عمره“.

وأردفت ”وضعت إدارة برشلونة مدافع فيورنتينا الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسن لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة إن قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا تضم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.

وأكدت أن هناك لاعبَين آخرَين ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهما البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وفابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى تراجع فرص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا في ظل التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي لن يستطيع البارسا تحملها لاستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.

قلق هجومي

وأثار لويس سواريز، نجم برشلونة، المزيد من الشكوك حول مستقبله رفقة البلوغرانا، وينتهي عقد سواريز مع برشلونة صيف 2021، وحتى الآن لم يفتح النادي الكتالوني باب المفاوضات مع المهاجم الذي يقترب من الـ33 من عمره.

وانتقل سواريز إلى برشلونة صيف 2014 من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 82 مليون يورو.

اعترافات سواريز

وقال سواريز، في مقابلة مع قناة ”Ovacion“ التلفزيونية الأوروغوايانية: ”هذه هي كرة القدم، قضيت مع برشلونة سنوات رائعة، وحققت فيها العديد من الإنجازات، وينبغي على النادي الكتالوني أن يبحث حاليًا عن مهاجم آخر في مركز رقم 9، هذا هو الواقع الذي يجب أن نعيشه جميعًا“.

وأضاف سواريز بقوله: ”الأمر ليس سهلًا على الإطلاق أن تكون لاعبًا في برشلونة، هناك مباراة كل 3 أيام، لا توجد راحة، ولا أحد يغفر لك إذا ظهرت بمستوى سيئ في إحدى المباريات“.

وتابع: ”قضيت في برشلونة 5 سنوات، وبطبيعة الحال لم يكن الأمر سهلًا أن أحافظ على موقعي في التشكيل الأساسي لفريق عملاق مثل البارسا، يجب أن أحترم هذا المشوار الذي استمر 5 سنوات، لن يكون أمرًا غريبًا على الإطلاق أن يفكر مسؤولو برشلونة في ضم مهاجم آخر“.

وأكد سواريز أنه يقترب من الوصول إلى العمر الذي لن يستطع معه الاستمرار على نفس المستوى الذي يطلبه برشلونة، وبالتالي فإن البحث عن مهاجم آخر أمر بديهي.

وأعرب سواريز عن رغبته في اللعب مع منتخب أوروغواي في كأس العالم المقبلة، قطر 2022، كي يكمل المونديال الرابع له في التاريخ.