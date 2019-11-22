صحيفة تكشف موقف ريال مدريد من تمديد عقد كريم بنزيما

أكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد وضعت تمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق أولوية لجعل اللاعب مرتبطًا أكثر بالفريق، ولتجنب دخول عقده الحالي موسمه الأخير.

وينتهي عقد بنزيما البالغ من العمر 31 عامًا صيف 2021، وبحسب الصحيفة فإن الطرفين ريال مدريد والمهاجم متفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لتمديده.

ويأمل كريم بنزيما في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد حتى نهاية مسيرته طالما أن الظروف مناسبة لاستمراره، بينما تعتبره الإدارة من بين أهم الركائز في الفريق.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن المفاوضات بدأت بين الطرفين في المدة الأخيرة لكنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي، كما أن كريم بنزيما غير مستعجل رغم أنه يعتبر عقده الحالي لا يوازي قيمته في الفريق.

وكان آخر تمديد لعقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2017 وتم تمديده لموسمين ليصل لصيف 2021، والموسم الحالي هو الحادي عشر في صفوف الفريق منذ انضمامه في صيف 2009.

ولا يصل راتب بنزيما للنجوم الكبار في الفريق كغاريث بيل وسيرجيو راموس، رغم أنه القائد الثالث وراء سيرجيو راموس ومارسيلو كما أنه أحد العناصر المهمة في الفريق حاليًا وهدافه.

وسيكمل بنزيما 32 عامًا في 19 ديسمبر المقبل ويعيش فترة جيدة في مسيرته رفقة ريال مدريد، حيث تحوّل للهداف الأول للفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018.

وتفوق بنزيما في تسجيل الأهداف على رونالدو منذ رحيله، كما يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف وتجاوز خلال الموسم الحالي عدة هدافين للفريق حيث تجاوز الأسطورة ألفيردو دي ستيفانو في لائحة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا والمجري فيرينتس بوشكاش في لائحة هدافي الفريق في الدوري الإسباني.

ويحتل كريم بنزيما المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 233 هدفًا، كما يحتل المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالألقاب في الفريق برصيد 17 لقبًا بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

أندية تنتظر

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن عدم التوصل لاتفاق لتمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يفتح الباب لعدة أندية تراقب وضعه بعضها في الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما عبّر البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لأولمبيك ليون عن رغبته في إقناع المهاجم الفرنسي بإنهاء مسيرته في فريقه الأم.

ويرفض بنزيما الاستماع للعروض الخارجية، حيث سبق لآرسنال وليفربول أن طرقا بابه، كما أن الفريق الباريسي عبّر عن رغبة في ضمه لكنه يفضّل الوفاء لريال مدريد وينتظر أن يتم تقدير جهوده بشكل جيد من الإدارة.

المهاجم الأفضل

واختار إيدين هازارد، نجم ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، المهاجم الأفضل في العالم، وقال هازارد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”بعدما لعبت بجانب بنزيما لمدة 3، أو 4 أشهر. أعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم، بالإضافة إلى أنه يجعل الآخرين أفضل“.

وعن استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي، علق: ”أنا آسف بالنسبة له، لكن دائمًا من السهل اللعب ضد فريق لا يملك بنزيما“.

وسجل بنزيما 11 هدفًا وصنع 5 في 15 مباراة الموسم الحالي، ليصل إلى إجمالي تسجيل 233 هدفًا وصناعة 129 في 480 مباراة مع ريال مدريد.

مارسيلو

من جهته شدد المدافع البرازيلي مارسيلو على نيته البقاء مع ريال مدريد، وقال المدافع البرازيلي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”نهاية مسيرتي لازالت بعيدة، وأعتقد أنه لا يزال أمامي العديد من السنوات، وسأظل مرتبطًا بريال مدريد مدى الحياة، لكنني لا أريد التفكير في المستقبل، وأفعل ذلك دائمًا على المدى القصير“.