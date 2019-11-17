بعد أزمته مع فرنسا.. هل يلعب كريم بنزيما لمنتخب الجزائر؟

تحدى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، نويل لوغرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي، بعد أن أغلق أبواب المنتخب الوطني في وجهه مرة أخرى.

واستفسر بنزيما عن غيابه عن التشكيلة الأخيرة لمنتخب فرنسا، قائلاً في تصريحات سابقة: ”إذا كان الأمر يتعلق بشيء آخر غير الرياضة، وإذا كان بسبب ما حدث مع ماتيو فالبوينا، فلم أكن مذنبًا حتى هذا اليوم. لقد مر عام ونصف منذ لعبت مع فرنسا وأعتقد أنني قضيت مدة طويلة عن المنتخب الوطني. أود الحصول على توضيح من المدرب لمعرفة ما إذا كانت هذه مسألة رياضية أم لا“.

وقال بنزيما عبر حسابه على تويتر ردًا على رئيس الاتحاد الفرنسي: ”أنا فقط من يقول إن مسيرتي الدولية انتهت. إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلاً لها وسنرى“.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

هذا ما طرحه بنزيما، الجزائري الأصل، حيث حضر والداه إلى فرنسا وولد في البلد الأوروبي، لكنه دافع عن ألوان فرنسا في جميع المراحل السنية المختلفة حتى المنتخب الأول.

لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على أن أي لاعبًا يشارك في مباراة واحدة بقميص دولة ما لا يحق له الدفاع عن ألوان دولة أخرى.

لكن صحيفة AS الإسبانية أشارت إلى أنه حال سحب الجنسية الفرنسية من بنزيما بموجب قرار من سلطة الدولة دون موافقته أو رغمًا عن إرادته يجوز له أن يطلب إذنًا باللعب مع اتحاد آخر يمتلك جنسيته أو يحصل عليها فيما بعد.

أي أنه في حالة بنزيما، فإن فرنسا هي التي يتعين عليها سحب جنسية بنزيما، رغما عنه، حتى يتمكن من اللعب مع الجزائر ولا يمكن لبنزيما أن يطلب ذلك.

وحال قررت فرنسا سحب جنسيته يتعين على مهاجم ريال مرديد بدء سلسلة من الخطوات قبل الفيفا، وفقًا للمادة 8.3 التي تنص على أن أي لاعب يرغب في ممارسة اللعبة مع اتحاد مغاير لما كان يدافع عن ألوانه من قبل أن يتقدم بطلب مكتوب للأمانة العامة للفيفا وستتخذ لجنة النظام الأساسي قرارًا بشأن الطلب المذكور.

ولا يحق للاعب أن يلعب بقميص أي دولة آخر إلى حين البت في طلبه بالحصول على حق المشاركة مع المنتخب الجديد.

تألق لافت لبنزيما

وبعيدًا عن الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يمكن القول إن بنزيما يحظى بمكانة كبيرة عند مقارنته بأي من المهاجمين الفرنسيين الآخرين.

ولا يتمتع أنطوان غريزمان بأفضل حالاته حاليًا ولا أوليفييه جيرو، ولا يشارك عثمان ديمبلي بشكل أساسي مع برشلونة فضلاً عن إصاباته المتكررة.

وأوضح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عند سؤاله عن الأمر: ”إنه (بنزيما) يريد دائمًا اللعب مع المنتخب الوطني. لا أعرف بالضبط ما يحدث ، لكن بالنسبة لي ، إنه الأفضل من حيث كرة القدم وسيكون له مكان (في فريقي).

وقال ديدييه ديشان، المدير الفني لفرنسا بطلة العالم، عن تصريحات زيدان: ”ليس لدي مشكلة في قوله هذا. إنه مدرب ريال مدريد ، إنها وظيفته أن يتحدث هكذا عن لاعبيه“.

وسجل بنزيما هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز بأربعة أهداف نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول يوم السبت الماضي في الليغا يتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

ويتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الليغا حتى الآن برصيد تسعة أهداف متقدمًا بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي هداف وقائد برشلونة.