سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا.. وكريم بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

View this post on Instagram

Spirit Of The Brave is a daring fragrance, both fresh and elegant. I wanted a fragrance that gives me energy and confidence at every moment of my life ???? Spirit Of The Brave é uma fragrância ousada, um perfume refrescante e elegante ao mesmo tempo. Eu queria uma fragrância que me desse energia e confiança a qualquer momento da minha vida ???? @DieselFragrances #SpiritOfTheBrave #PlayWithYourFears #DieselFragrances #ad