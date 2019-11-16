سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا.. وكريم بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بول بوغبا يحتفل بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته

احتفل بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته، حيث نشر اللاعب صورة لهم عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلق اللاعب الفرنسي قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد يا ريان، يا حياتي، بارك الله فيك دائمًا وأعطيك كل الخير في العالم أمين.

نيتو مورارا يتجه للغولف

نشر نيتو مورارا، حارس مرمى برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يمارس لعبة الجولف، وعلق مورارا قائلًا: ”يوم الغولف“.

كوتينيو يقضي العطلة الأسبوعية مع أسرته

نشر البرازيلي كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة زوجته وابنته، وعلق كوتينيو: ”أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة“.

نيمار يقدم إعلان لعطر جديد

شارك نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة إعلانات لإحدى شركات العطور، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ كدعاية للعطر الجديد.

وعلق الساحر البرازيلي قائلًا: ”عطر جريء، طازج وأنيق، أردت عطرًا يمنحني الطاقة والثقة في كل لحظة من حياتي“.

غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا

أعلن الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تضامنه مع الإضراب الذي نظمته لاعبات إسبانيا بسبب رواتبهم، حيث أعلن تضامنه معهم عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وقال اللاعب الفرنسي: ”أبعث كل دعمي لشريكات كرة القدم اللائي يخضن الإضراب من أجل حقوقهن، ابتهج“.

A las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 16, 2019

ماتس هوملز في روضة أطفال

نشر ماتس هوملز، مدافع نادي بروسيا دورتموند صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل روضة أطفال تابعة لأحد المدارس الألمانية الدولية.

وعلق اللاعب قائلًا: ”القراءة بصوت عالٍ أمر مهم، بالأمس كنت ضيفًا في Vorlesetag على مستوى البلاد في روضة أطفال كانت متعة كبيرة مع الصغار“.

Vorlesen ist wichtig! Gestern war ich daher beim Bundesweiten #Vorlesetag im Franzikus Kindergarten in Dortmund-Scharnhorst zu Gast. Hat großen Spaß gemacht mit den Kleinen! ???????? ???? Andreas Henn für @DIEZEIT pic.twitter.com/LELs40P4Dw — Mats Hummels (@matshummels) November 16, 2019

بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

هاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن نهاية مشوار بنزيما مع منتخب الديوك.

وعلق بنزيما عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا: ”اعتقدت أنك لم تتدخل في قرارات المدرب، فأعرف أنا وحدي من سيضع حدًا لمسيرتي الدولية، إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلًا لها وسنرى“.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

سوكراتيس بطل القرفصاء

نشر سوكراتيس باباستاثوبولوس، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، هو يمارس بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملاعب من جديد، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”بطل القرفصاء“.

آشلي يونغ: فخور بأن أكون واحدًا من 93 لاعبًا مثلوا إنجلترا

نشر اللاعب الإنجليزي آشلي يونغ صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب: ”فخور بأن أكون واحدًا من 93 لاعبًا مثلوا إنجلترا“.

Proud to be one of the 93 black players to have represented @England pic.twitter.com/sdRBIbQiTp — Ashley Young (@youngy18) November 16, 2019

لوكاس هيرنانديز يلتقط أنفاسه في اليابان

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من اليابان والتي يقضي فيها عطلته بعد انتهاء موسمه مع ناديه عقب الإصابة التي لحقت به والتي أنهت موسمه مع الفريق البافاري، وعلق قائلًا: ”هذا المنظر لالتقاط الأنفاس“.