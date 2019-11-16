 سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا.. وكريم بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا.. وكريم بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا.. وكريم بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بول بوغبا يحتفل بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته

احتفل بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته، حيث نشر اللاعب صورة لهم عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلق اللاعب الفرنسي قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد يا ريان، يا حياتي، بارك الله فيك دائمًا وأعطيك كل الخير في العالم أمين.

نيتو مورارا يتجه للغولف

نشر نيتو مورارا، حارس مرمى برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يمارس لعبة الجولف، وعلق مورارا قائلًا: ”يوم الغولف“.

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Golf day????️⛳️

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كوتينيو يقضي العطلة الأسبوعية مع أسرته

نشر البرازيلي كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة زوجته وابنته، وعلق كوتينيو: ”أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة“.

نيمار يقدم إعلان لعطر جديد

شارك نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة إعلانات لإحدى شركات العطور، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ كدعاية للعطر الجديد.

وعلق الساحر البرازيلي قائلًا: ”عطر جريء، طازج وأنيق، أردت عطرًا يمنحني الطاقة والثقة في كل لحظة من حياتي“.

غريزمان يتضامن مع تمرد لاعبات إسبانيا

أعلن الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تضامنه مع الإضراب الذي نظمته لاعبات إسبانيا بسبب رواتبهم، حيث أعلن تضامنه معهم عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وقال اللاعب الفرنسي: ”أبعث كل دعمي لشريكات كرة القدم اللائي يخضن الإضراب من أجل حقوقهن، ابتهج“.

ماتس هوملز في روضة أطفال

نشر ماتس هوملز، مدافع نادي بروسيا دورتموند صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل روضة أطفال تابعة لأحد المدارس الألمانية الدولية.

وعلق اللاعب قائلًا: ”القراءة بصوت عالٍ أمر مهم، بالأمس كنت ضيفًا في Vorlesetag على مستوى البلاد في روضة أطفال كانت متعة كبيرة مع الصغار“.

بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

هاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن نهاية مشوار بنزيما مع منتخب الديوك.

وعلق بنزيما عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا: ”اعتقدت أنك لم تتدخل في قرارات المدرب، فأعرف أنا وحدي من سيضع حدًا لمسيرتي الدولية، إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلًا لها وسنرى“.

سوكراتيس بطل القرفصاء

نشر سوكراتيس باباستاثوبولوس، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، هو يمارس بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملاعب من جديد، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”بطل القرفصاء“.

آشلي يونغ: فخور بأن أكون واحدًا من 93 لاعبًا مثلوا إنجلترا

نشر اللاعب الإنجليزي آشلي يونغ صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب: ”فخور بأن أكون واحدًا من 93 لاعبًا مثلوا إنجلترا“.

لوكاس هيرنانديز يلتقط أنفاسه في اليابان

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من اليابان والتي يقضي فيها عطلته بعد انتهاء موسمه مع ناديه عقب الإصابة التي لحقت به والتي أنهت موسمه مع الفريق البافاري، وعلق قائلًا: ”هذا المنظر لالتقاط الأنفاس“.

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الدوري الإنجليزي
الرياضة
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بول بوغبا
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