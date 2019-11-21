أخبار برشلونة وريال مدريد وسان جيرمان: البلوغرانا يستقر على خليفة فالفيردي وأزمة جديدة لنيمار مع توخيل

بات ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على رأس قائمة المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب فريق برشلونة الإسباني.

وتواجه إدارة النادي الكتالوني مطالبات عديدة بإقالة فالفيردي، مع تراجع مستوى الفريق، وسقوطه في عامين متتاليين بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن برشلونة قد يلجأ للتعاقد مع بوكيتينو في ظل الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها فالفيردي من مشجعي برشلونة، مع الأداء العادي للنادي الكتالوني، إلى جانب تعرض الفريق لـ3 خسائر في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع بوكيتينو، إذ يتردد أن بايرن ميونخ الألماني يفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، إلى جانب مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ولن يكون انتقال بوكيتينو إلى برشلونة بالأمر السهل، إذ على إدارة النادي الكتالوني إقناعه أولًا بعد أن صرّح العام 2017 أنه” من المستحيل“ أن يدرب برشلونة، بسبب ولائه لفريقه السابق إسبانيول، على الرغم من رؤيته جالسًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، وصديق مشترك بينهما.

وقال بوكيتينو آنذاك: ”قبل أن أكون مدربًا، الإخلاص هو الأهم، أنا من محبّي إسبانيول، سيكون كذلك من المستحيل بالنسبة لي تدريب آرسنال“.

بديل سواريز

على جانب آخر، أكدت تقارير صحفية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الغابوني بيير-ايميريك أوباميانغ، نجم هجوم نادي آرسنال الإنجليزي، في ظل احتياج البلوغرانا الشديد لرأس حربة صريح كي يكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن أوباميانغ دخل ضمن أولويات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد مع آرسنال ينتهي في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن النادي اللندني سيكون مجبرًا على بيعه في ميركاتو صيف 2020، كي لا يرحل مجانًا بعد عام ونصف العام من الآن.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن أوباميانغ حل مثالي لأزمة برشلونة الهجومية، على المدى القصير وليس الطويل، كون اللاعب يبلغ من العمر حاليًا 30 عامًا، إلا أنه سيكون ملائمًا لأداء برشلونة، كونه يتمتع بقدرات تهديفية وبدنية مرتفعة.

وتابعت بقولها: ”يريد أوباميانغ الرحيل عن آرسنال وخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، ويعلم تمامًا أن برشلونة سيكون بحاجة ماسة إليه، وبالتالي فإنه ينتظر المفاوضات الرسمية، ولن تكون هناك عوائق نحو انتقاله إلى كامب نو“.

ومنذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، شارك أوباميانغ في 79 مباراة، وأحرز 50 هدفًا وصنع 19 أخرى، وتُوّج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، مناصفة مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن تمسك النيراتزوري باستمرار اللاعب يمكن أن يعرقل الصفقة، رغم ما تردد عن وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 111 مليون يورو.

أزمات نيمار

أشعل البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة جديدة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وأبدى توخيل غضبه من سفر مهاجمه نيمار إلى مدريد لحضور مباريات كأس ديفيز للتنس، إلى جوار صديقه جيرارد بيكيه، الذي تنظم شركته ”كوزموس“ البطولة لأول مرة في شكلها الجديد.

وقال توخيل علنًا، إنه لم يعجبه أي شيء بشأن سفر نيمار، يوم الثلاثاء، إلى مدريد؛ لمشاهدة مباراة رفائيل نادال في كأس ديفيز مع زميله السابق بيكيه.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن المدرب الألماني عشية مواجهة ليل في الدوري، والتي ستشهد مشاركة نيمار بعد إصابته الأخيرة: ”ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا لست والده أو الشرطة أنا فقط مدربه. لقد كان جيدًا في تدريب الأمس بعد عودته من مدريد“.

وعاد نيمار إلى باريس ليلًا ليتمكن من التدريب، يوم الأربعاء، مع زملائه استعدادًا لمواجهة ليل، يوم الجمعة، في أول مباراة بالدوري عقب استئناف المسابقة فور انتهاء فترة التوقف الدولية.

وأضاف: ”كمدرب هل أحب ذلك؟ لا بالطبع، لكن يجب عليّ تقبله لأنه تدرب جيدًا، لقد كان مِهنيًا للغاية في الأسبوعين الأخيرين، لقد عمل أكثر من بقية اللاعبين، لقد تدرب مع الفريق وتدرب منفردًا. إذا سارت الأمور على ما يرام يمكنه اللعب غدًا، ثم سنقرر صباح الغد ما إذا كان سيبدأ المباراة أم يجلس على مقاعد البدلاء“.

ورغم الإشادة بالمرحلة الأخيرة من تعافي نيمار، إلا أن توخيل لم يخفِ أنه لم يعجبه قرار اللاعب بالسفر إلى مدريد قبل 5 أيام من استضافة النادي الملكي لنظيره الفرنسي في سانتياغو برنابيو في دوري أبطال أوروبا.

إصابة فاسكيز

يبدو أن لعنة الإصابات ما زالت تسيطر على أجواء فريق ريال مدريد الإسباني، بعد أن تعرض الجناح لوكاس فاسكيز للإصابة.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بكسر في إصبع القدم، وغيابه عدة أسابيع.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”بعد الفحوص الطبية التي جرت، اليوم الخميس، للاعبنا لوكاس فاسكيز، فإنه تم تشخيص حالته على أنها كسر في إصبع القدم اليسرى“.

ومن المتوقع أن يغيب فاسكيز عن ريال مدريد حتى نهاية العام، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر على ملعب كامب نو.

وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي، والتي تضم جيمس رودريغيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

وحال غيابه حتى نهاية العام، فإن فاسكيز سيغيب عن مباريات ريال مدريد أمام: ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وكلوب بروج وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

أول طلبات مورينيو

وفي إنجلترا بدأ جوزيه مورينيو تحديد احتياجات فريقه الجديد توتنهام هوتسبير سريعًا، استعدادًا لدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة.

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية: إن جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع روبن دياز قلب دفاع فريق بنفيكا البرتغالي.

ويعد دياز البالغ من العمر 22 عامًا أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا بالوقت الحالي.

ويبحث جوزيه مورينيو عن بديل قوي للثنائي البلجيكي فيرتونغن وتوبي الديرفيلد قلبي دفاع توتنهام.

وتحيط الكثير من الشكوك حول إمكانية استمرار قلبي دفاع الفريق بعد سنوات قضاها الثنائي مع توتنهام.

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن فريق يوفنتوس يتابع روبن دياز باهتمام كبير.

وكان المدافع البرتغالي أحد المرشحين للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، إلا أن إدارة البيانكونيري فضلت ضم الهولندي دي ليخت.

وأشارت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية في وقت سابق إلى أن روبن دياز يمتلك شرطاً جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن المدافع البرتغالي الشاب أحد المطلوبين للانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، الذي يريد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحل الأزمة الدفاعية في الفريق.