ردة فعل زيدان تجاه غاريث بيل بعد استفزازه لجماهير ريال مدريد

اهتمت صحيفة “ ماركا “ باستفزاز الجناح الويلزي غاريث بيل، لجماهير ريال مدريد، بعدما احتفل بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 وهو يحمل علمًا يتضمن عبارات تسخر من الفريق الإسباني “ ويلز – الغولف – ريال مدريد وفق هذا الترتيب ”.

وأكدت الصحيفة، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يدخل في حرب مع النجم الويلزي بعد عودته لتدريبات الفريق رغم طريقة احتفاله المستفزة.

وبحسب الصحيفة، فالمدرب الفرنسي سيستقبل لاعبه بشكل جيد وسيهنئه على التأهل للنهائيات دون عقوبات ولا نقاش حول مسألة احتفاله؛ لكون زيدان قرر منذ بداية الموسم عدم الدخول في حرب مع الجناح الويلزي.

ورغب زيدان في التخلص من غاريث بيل في الصيف، لكن فشل صفقة انتقاله واقرار إدارة الفريق بقاءه في الموسم الحالي، دفع المدرب الفرنسي لاعتباره لاعبًا إضافيًا في صفوف الفريق وأشركه في عدة لقاءات هذا الموسم.

ودافع زيدان مؤخرًا عن لاعبه بعد دعوته لمنتخب ويلز، مؤكدًا أنه من حقه الذهاب لمنتخب بلاده وأن مشاركته رهينة بتطور حالته الصحية.

ولم يشارك غاريث بيل رفقة ريال مدريد منذ إصابته في التوقف الدولي السابق في شهر تشرين الأول / أكتوبر، أمام كرواتيا في لقاء أصيب خلاله النجم الكرواتي لوكا مودريتش أيضًا.

وعاد لوكا مودريتش للعب وشارك رفقة ريال مدريد ومنتخب بلاده في الفترة الدولية الحالية، لكن غاريث بيل لم يلعب دقيقة خلال الفترة السابقة.

وحسب صحيفة “ ماركا “ فالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر منذ بقاء غاريث بيل في الفريق بعد نهاية فترة التعاقدات الصيفية، تهدئة الأمور معه وتجنب الخلافات.

ويعرف زيدان جيدًا، الدور الذي يمنحه للجناح الويلزي حسب حالته الصحية فهو لاعب إضافي في الفريق، ويشارك حين يكون جاهزًا للعب بنسبة 100 بالمئة.

ولا يعتبر غاريث بيل من اللاعبين غير القابلين للمس لدى زيدان، والذي وضع في مفكرته تشكيلًا أساسيًا في اللقاءات الأخيرة، لكنه منفتح دائمًا على منح كل لاعبيه فرصة للمشاركة.