احتفالات غاريث بيل بتأهل ويلز إلى يورو 2020 تثير غضب ريال مدريد (فيديو)

أثار غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد وقائد ويلز، غضب جماهير النادي الملكي خلال احتفاله بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أوروبا (يورو 2020) عبر الإمساك براية بلاده مع زملائه لكن مكتوب عليها ”ويلز ثم الغولف ثم مدريد).

وتأهلت ويلز للبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن هز لاعب الوسط آرون رامسي الشباك مرة في كل شوط خلال الفوز بهدفين نظيفين على ضيفتها المجر في المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء.

وبهذا الفوز تحتل ويلز، التي تأهلت للدور قبل النهائي في بطولة 2016، المركز الثاني برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف كرواتيا، التي حسمت الصدارة، السبت الماضي، بعد الفوز 3-1 أمام سلوفاكيا.

وكان منتخبا ويلز والمجر بحاجة للفوز لضمان التأهل. وتقدمت ويلز في الشوط الأول حين ارتقى رامسي في الدقيقة 15 ليسكن الكرة الشباك برأسه من مسافة قريبة بعد أن تلقى تمريرة عرضية مثالية من غاريث بيل من الجهة اليمنى.

ونجح الحارس وين هينيسي في حماية مرمى ويلز ببراعة لتنهي الشوط الأول في المقدمة قبل أن يضاعف رامسي الغلة في الدقيقة 49 بتسديدة من مسافة قريبة سكنت الزاوية العليا من المرمى بعد ضربة ثابتة.

وتشكل هذه النتيجة إنجازًا للمدرب رايان غيغز، الذي لم يشارك أبدًا في كأس العالم أو بطولة أوروبا كلاعب، لكن يمكنه الآن الاستمتاع بقيادة منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 بعد أن تولى المهمة خلفًا لكريس كولمان في يناير/كانون الثاني 2018.

لكن جماهير ريال مدريد لن تغفر لبيل احتفاله مع زملائه ووضع النادي في المرتبة الثالثة بعد منتخب بلاده ثم رياضته المفضلة الغولف.

زيادة الخلافات

وأطلق بيل قبل أيام تصريحات زادت خلافاته مع ناديه عندما أعلن اللاعب أنه يفضل اللعب مع منتخب ويلز عن ناديه الإسباني قبل مواجهة حاسمة لمنتخب بلاده أمام أذربيجان يوم السبت الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ الفوز 4-2 أمام غرناطة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن أصيب في آخر مباراة خاضها منتخب ويلز أمام كرواتيا.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الجمعة الماضي إن المهاجم الويلزي لا يتمتع بلياقة بدنية كافية ليلعب مع ريال مدريد.

وقال بيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أذربيجان في باكو: ”أشعر بالتأكيد بحماس أكبر للعب مع ويلز لأنني أتحدث لغتي وأشعر براحة أكبر. قضيت وقتًا مع معظم اللاعبين خاصة المخضرمين منهم منذ أن كنا معًا في فريق تحت 17 عامًا. الأمر أشبه باللعب مع زملائي في حديقة المنزل“.

وأضاف: ”لكن هذا لا يقلل من عطائي وجهدي داخل الملعب فأنا أبذل 100% من الجهد مع أي فريق. وهذا ما أسعى إليه دائمًا“.

وتوج بيل بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وأحرز أهدافًا حاسمة في مباراتين نهائيتين. لكن علاقته مع النادي شابها توتر لفترة طويلة.

وكشف زيدان قبل انطلاق الموسم عن رغبته في بيع بيل لاعب توتنهام هوتسبير السابق وقال ”إذا غادر غدًا فسيكون هذا أفضل“.

وتسببت إصابات بيل المتكررة في زيادة خلافاته مع ناديه.

تصريحات بيل

ومازح بيل، مواطنه آرون رامسي، عقب تأهل منتخب بلادهما إلى بطولة يورو 2020.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تصريح بيل عقب اللقاء، وقال ضاحكًا بشأن رامسي: ”لقد حان الوقت الذي يسهم فيه بالفوز، لقد كان حقًا رائعًا للغاية الليلة“.

وأضاف: ”كنا نعرف طوال الوقت أن هذه ستكون مجموعة صعبة، لذلك لم نرغب في الابتعاد عن المراكز الأولى منذ البداية ولكن الآن حسمنا التأهل، يمكننا الاستمتاع مع هؤلاء المشجعين المذهلين“.

