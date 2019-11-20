ميسي يقترب من تحطيم 3 أرقام تاريخية للأسطورة البرازيلية بيليه (إنفوغرافيك)

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لتحطيم 3 أرقام تاريخية لأسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، بعد أهدافه التي سجلها في الفترة الماضية مع فريقه الكتالوني ومنتخب بلاده.

ووفقًا لما رصدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن الأرقام التي اقترب ميسي من تحطيمها للبرازيلي جاءت كالآتي:

1- 8 أهداف تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، حيث يمتلك في سجله مع الأرجنتين 70 هدفًا، بينما سجل بيليه 77 هدفًا مع البرازيل.

2- 31 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا مع نادٍ واحد خلال مسيرته الكروية، حيث يمتلك في سجله مع برشلونة 612 هدفًا، بينما سجل بيليه مع سانتوس 643 هدفًا.

3- 75 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا في مشوارهم مع الأندية والمنتخبات، حيث يمتلك في سجله 682 هدفًا حتى الآن، بينما سجل بيليه مع سانتوس وكوزموس والبرازيل 757 هدفًا.

وكان تيتي، مدرب منتخب البرازيل، رفض وضع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في أي مقارنة مع أسطورة ”السيليساو“ بيليه، مؤكدًا أن الأخير من كوكب آخر.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال تيتي: ”بيليه غير قابل للمقارنة، فأي شخص يحاول مقارنته بأي رياضي آخر، هل تعرفون ما أفعله؟ أسمع لكني لا أستمع“.

وأضاف: ”الأمر يبدو وكأن الشخص يجهل تاريخ ومكانة بيليه، فهذا الرجل كان ظاهرة أو أسطورة، رغم قولي سابقًا إن ميسي استثنائي“.

وأردف: ”هذا الوصف كنت أقصد به الوقت الحالي، ومقارنته بباقي البشر واللاعبين الحاليين، أما بيليه فخارج هذه الفئة، ولا أقول ذلك لكوني برازيليًا، لذا إذا جاء أحدهم لي وبدأ في عقد المقارنات، فلا أرى أي مصداقية في ذلك“.

#Messi بيليه : مع تعصبي الشديد لمنتخب البرازيل لكني بكل صراحة أحب مشاهدة أرجنتيني واحد وهو ميسي ???????????? pic.twitter.com/iOVWWb4E7L — FL20 HD (@WC18HD8) November 20, 2019

وكان ميسي قد أثار الجدل مؤخرًا خلال مباراة الأرجنتين الودية ضد البرازيل، يوم الجمعة الماضي، بعدما أشار بيده لتيتي بضرورة الصمت، عقب مطالبة الأخير للحكم بمنحه بطاقة صفراء.

يذكر أن الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وصل إلى هدفه الدولي الـ70، ليقترب من معادلة رقم بيليه، الذي يعد أكثر لاعبي أمريكا الجنوبية تهديفًا على الصعيد الدولي برصيد 77 هدفًا.