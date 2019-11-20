صحيفة ترصد أخطاء أبيدال بشأن تصريحاته عن تجديد عقد ميسي واستعادة نيمار

رصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ ما أطلقت عليه أخطاء إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، في الحوار الذي أجراه مؤخرًا مع الصحف الإسبانية، وتحدث خلاله عن مفاوضات تجديد ليونيل ميسي، ومحاولة عودة نيمار من باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الأربعاء: ”البارسا وخورخي ميسي (والد ليونيل) يتحدثان من وقت إلى آخر، ولكن لا توجد مفاوضات، ولا مناقشة حول شروط العقد. المحادثة بين الطرفين موجودة، ولكن الحديث بشكل عام من وقت إلى آخر، ولا يوجد جدول زمني لبدء المفاوضات حتى الآن.. كلام أبيدال غير صحيح، أن هناك مفاوضات بين الطرفين“.

وأضافت: ”خطأ مزدوج من أبيدال في التصريح بأن البارسا يريد نيمار، رغم أنه ليس أولوية“.

وتابعت: ”تشجيع السوق على تقديم عروض رخيصة لديمبلي وكوتينيو وحتى غريزمان، والخطأ الثالث هو إبقاء النيران مشتعلة في قضية نيمار، الذي سيزيد اشتعالًا مع افتتاح السوق الصيفي، لأن العيش في التوقعات المصطنعة هو عمل سيئ“.

نيمار

وكان أبيدال قد تحدث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، حيث أوضح أن اللاعب ما زال خيارًا مهمًا من أجل التعاقد معه، خاصة أن لديه فلسفة الفريق، وحقق الإنجازات داخل النادي في فترة سابقة.

وأشار أبيدال إلى أنه في حال استمرار نيمار في تقديم مستوى مميز، سيكون خيارًا مهمًا لضمه، مشددًا على استعداده للتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن اللاعب البرازيلي.

وعن إمكانية عدم الوصول لاتفاق مالي بشأن الصفقة، قال إنه يريد التفاوض وحل الأمر بين إدارة الناديين، قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل تحديد سعر للاعب من ”فيفا“ لضمه.

ميسي

وفي تصريحاته لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قال أبيدال: ”بدأنا الحديث بالفعل بشأن تجديد عقد ليو ميسي، لا أعرف ما إذا كان سيحدث جديد قريبًا بشأن مسألة تجديد عقد ميسي… يأمل برشلونة إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن“.

وأكد أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ”يتحدث مع وكلاء (ليونيل) ميسي لتمديد عقده“.

ويتضمن عقد ميسي بندًا يسمح له بالرحيل عن برشلونة في أي وقت، لكن النجم الأرجنتيني يبدو أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الذي انضم له منذ كان في الثالثة عشرة من عمره.