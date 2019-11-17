أبيدال يحسم مستقبل فالفيردي في تدريب نادي برشلونة

تحدث إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن الصعوبات التي واجهت نادي برشلونة من أجل ضم فرينكي دي يونغ، من أياكس أمستردام، مؤكدا استمرار فالفيردي مدربا للفريق الموسم المقبل.

وحسم برشلونة الصفقة منذ شهر يناير الماضي، ولكن لم ينضم الهولندي إلا في يوليو وفقًا للاتفاق الذي تم بين إدارتي الناديين مقابل 75 مليون يورو بجانب 11 مليون يورو حوافز مالية أخرى.

وقال أبيدال في حواره مع صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”أسلوب أياكس مشابه كثيرًا لبرشلونة، وهذا ما ساعد فرينكي على التأقلم السريع معنا“.

وأضاف: ”دي يونغ يجيد اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب، ويقرأ المباريات بشكل جيد، والشيء الأهم هو عقليته وطموحه وأهدافه التي يريد تحقيقها بالمستقبل“.

وعن الصعوبات التي واجهت الإدارة للتعاقد معه، أوضح: ”كانت هناك منافسة شرسة بين الأندية لضمه لأنه لاعب رائع، لذلك لم يكن انتقاله إلى برشلونة سهلًا ولهذا قمنا بالسفر إلى هولندا وعرضنا مشروعنا على أياكس ودي يونغ لإقناعهما بالموافقة“.

مستقبل فالفيردي

وانتقل للحديث عن مستقبل المدرب الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، مشددا: ”هناك جدل دائم عن هذا الأمر، فكانت هناك العديد من القصص التي خرجت بعد خسارتنا أمام روما وليفربول“.

وأضاف: ”البعض قد يصف الموسم بالسيئ بسبب نتيجة واحدة ويوجهون اللوم للمدرب، ولكننا كإدارة نقيم الأمر من جوانب كثيرة ولذلك نثق به والعكس صحيح“.

وأكمل: ”لا أعلم إذا كان هذا الموسم هو الأخير له مع برشلونة أم لا، ولكننا نتحدث دائمًا عما يمر به الفريق وهو الوحيد الذي يحسم قراره“.

وعن مفاوضاتهم مع بديل مناسب حال رحيله وعلى رأسهم رونالد كومان، أجاب: ”حتى الآن، أؤكد أن الإدارة لا تتفاوض مع أي مدرب آخر، لأن فالفيردي مستمر في الموسم المقبل لأن عقده ما زال ساريًا معنا“.

وأكد: ”موضوع المدرب كومان معلومات يعرفها الجميع، ولكن القرار ليس له، بل هو قرار البارسا، أنا أعيش مع الحاضر، وأدعم فالفيردي، وأتحدث معه حول الوضع الحالي، وكيف يفكر اللاعبون، وكيف نرى عمله، ونوجهه أحيانا، النادي هو من يتخذ القرارات، ولكن يجب أن نكون مستعدين لكل شيء“.

وعن إمكانية تدريب مورينيو للفريق، رد ضاحكًا: ”هل ستحدثني عن كل المدربين، حتى الآن لا أتفاوض مع اسم بعينه، لكن هناك قائمة سرية“.

وكان البارسا قد ارتبط بإمكانية إقالة فالفيردي من منصبه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب الإخفاق الأوروبي وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن مدرب أتليتيك بلباو السابق استمر بمنصبه في نهاية المطاف.

وجدد فالفيردي عقده لموسم إضافي مع خيار التمديد لعام آخر مما يعني أنّه قد يستمر حتى موسم 2020-2021.