رسميًا.. ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة جيمس رودريغيز

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز بالتواء في الرباط الداخلي بركبته اليسرى، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”أظهرت الفحوص الطبية التي أُجريت اليوم للاعب جيمس رودريغيز، من الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يعاني من التواء في الرباط الداخلي بركبته اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته“.

Parte médico de James Rodríguez. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 18, 2019

ووصل رودريغيز إلى مدريد اليوم الإثنين بعد انضمامه إلى منتخب بلاده رغم ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة، لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قالت إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا، ما يعني غيابه حتى نهاية العام تقريبًا.

وانضم الدولي الكولومبي إلى منتخب بلاده رغم غيابه عن مباريات وتدريبات ريال مدريد، وفي أول تدريب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لكولومبيا أصيب في ركبته.

ونشر حساب المنتخب الكولومبي على ”تويتر“ في وقت سابق من الشهر الحالي تشكيلة كيروش لمواجهة بيرو والإكوادور، وضمت رودريغيز الذي غاب عن المباريات الأخيرة مع ريال مدريد بسبب الإصابة ومولد ابنه، لكن كيروش اتصل به بعد غيابه عن آخر تجمع للمنتخب.