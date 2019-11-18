مودريتش يغادر منتخب كرواتيا ويعود إلى ريال مدريد

قرر الكرواتي لوكا مودريتش عدم خوض اللقاء الودي ضد جورجيا، الثلاثاء المقبل، رفقة منتخب بلاده والعودة لمدريد ليكون تحت تصرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استعدادًا للقاءات المقبلة للفريق.

وجاء قرار قائد منتخب كرواتيا، حسب صحيفة ”ماركا“، من أجل تجنب الإصابة وكخطوة من قبله ومن اتحاد بلاده ومدرب المنتخب الكرواتي لإرضاء ريال مدريد، بعدما عاد اللاعب من الفترتين الدوليتين السابقتين مصابًا.

وعاش النجم الكرواتي أسبوعًا رائعًا حيث توج بجائزة القدم الذهبية التي تمنح للاعبين تجاوزًا 30 عامًا نظرًا لمسيرتهم الجيدة، كما تأهل رفقة منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على سلوفاكيا في اللقاء الأخير للمنتخب في تصفيات أمم أوروبا 2020.

كما قدم النجم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018، يوم الأحد، سيرته الذاتية في كتاب نشره بالتعاون مع الصحفي الكرواتي روبيرت ماتيوني في حفل حضره مجموعة من النجوم أبرزهم زميله البرازيلي مارسيلو ومدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد إيميليو بوتراغينيو ونجوم كرواتيا السابقون زفونيمير بوبان ودافور شوكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حاليًا.

وأضاع مودريتش فرصة اللعب رفقة منتخب كرواتيا وزيادة عدد لقاءاته الدولية، حيث شارك في 127 لقاء دوليًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الدوليين الكرواتيين الأكثر مشاركة خلف زميله السابق داريو سرنا المعتزل دوليًا.

ويعاني ريال مدريد بشكل كبير من ”فيروس الفيفا“ حيث عاد عدة لاعبين في السابق مصابين رفقة منتخبات بلدانهم، آخرهم الكولومبي جيمس رودريغيز والذي سيغيب لـ3 أسابيع.

وكان لوكا مودريتش قد عاد من الفترة الدولية السابقة في تشرين الأول/أكتوبر مصابًا رفقة زميله الويلزي غاريث بيل، الذي لم يلعب مع ريال مدريد طيلة الفترة السابقة وعاد للعب في الفترة الدولية الحالية رفقة منتخب ويلز.