لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يتوج بجائزة القدم الذهبية 2019 (صور وفيديو)

اقتنص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، جائزة القدم الذهبية لعام 2019، خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء، في إمارة موناكو الفرنسية.

وقدّم نادي ريال مدريد تهنئته للاعبه الكرواتي بتغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي له على ”تويتر“.

وتنافس على الجائزة كلاً من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.

وكان إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، فاز بالنسخة الماضية للجائزة.

وتُمنح جائزة القدم الذهبية للاعبين فوق 29 عامًا وسجلوا مسيرة ناجحة بالإضافة لحصد العديد من الألقاب، وهو ما نجح به الكرواتي بعد التتويج بلقب الأفضل في 2018 وأفضل لاعبي في أوروبا لعام 2018، وفوزه الكرة الذهبية.

وبهذه الجائزة، أصبح مودريتش أول لاعب كرواتي يفوز بجائزة القدم الذهبية، وثاني لاعب في ريال مدريد، بعدما فاز بها من قبل رونالدو البرزايلي في عام 2006، عن عمر يناهز 30 عامًا.

يذكر أن هذه الدفعة الإيجابية وصلت لمودريتش بعد تقديمه مباراة قوية في ملعب إيبورا أمام إيبار ومساعدة الريال في تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 خلال الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ليؤكد على حجزه مقعد أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

مودريتش رفع العديد من الألقاب مع ريال مديد بينهم 4 دوري أبطال أوروبا و3 بطولات في كأس السوبر الأوروبي ولقبين كأس السوبر الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا ومثله في الليغا.