لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يتوج بجائزة القدم الذهبية 2019 (صور وفيديو)

اقتنص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، جائزة القدم الذهبية لعام 2019، خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء، في إمارة موناكو الفرنسية.
وقدّم نادي ريال مدريد تهنئته للاعبه الكرواتي بتغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي له على ”تويتر“.
وتنافس على الجائزة كلاً من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.
وكان إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، فاز بالنسخة الماضية للجائزة.
???????????? #Croatia captain @lukamodric10 receives Golden Foot award at the ceremony in Monte Carlo!
???? Congratulations! ????#BeProud #Vatreni???? pic.twitter.com/uTLpZJVHoQ
— HNS (@HNS_CFF) November 12, 2019
وتُمنح جائزة القدم الذهبية للاعبين فوق 29 عامًا وسجلوا مسيرة ناجحة بالإضافة لحصد العديد من الألقاب، وهو ما نجح به الكرواتي بعد التتويج بلقب الأفضل في 2018 وأفضل لاعبي في أوروبا لعام 2018، وفوزه الكرة الذهبية.
وبهذه الجائزة، أصبح مودريتش أول لاعب كرواتي يفوز بجائزة القدم الذهبية، وثاني لاعب في ريال مدريد، بعدما فاز بها من قبل رونالدو البرزايلي في عام 2006، عن عمر يناهز 30 عامًا.
Golden Foot Award????❤ pic.twitter.com/BIO5QchFwj
— ℒ????????????????❁ (@RM_Modric10) November 12, 2019
يذكر أن هذه الدفعة الإيجابية وصلت لمودريتش بعد تقديمه مباراة قوية في ملعب إيبورا أمام إيبار ومساعدة الريال في تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 خلال الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ليؤكد على حجزه مقعد أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
مودريتش رفع العديد من الألقاب مع ريال مديد بينهم 4 دوري أبطال أوروبا و3 بطولات في كأس السوبر الأوروبي ولقبين كأس السوبر الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا ومثله في الليغا.