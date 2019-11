لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يتوج بجائزة القدم الذهبية 2019 (صور وفيديو)

اقتنص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، جائزة القدم الذهبية لعام 2019، خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء، في إمارة موناكو الفرنسية.

وقدّم نادي ريال مدريد تهنئته للاعبه الكرواتي بتغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي له على ”تويتر“.

وتنافس على الجائزة كلاً من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.

وكان إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، فاز بالنسخة الماضية للجائزة.

???????????? #Croatia captain @lukamodric10 receives Golden Foot award at the ceremony in Monte Carlo!

???? Congratulations! ????#BeProud #Vatreni???? pic.twitter.com/uTLpZJVHoQ

— HNS (@HNS_CFF) November 12, 2019