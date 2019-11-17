نيمار يثير القلق في باريس سان جيرمان ويدفعه نحو إفساد صفقة مانشستر يونايتد

لا يزال مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يمثل صداعًا في رأس مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية، في ظل التقارير التي تشير إلى أن رغبة قائد السليساو السابق في الرحيل لم تتراجع.

وفشل نيمار في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تعثر المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، إلا أن نيمار أكد أنه لا يزال يتمسك بالأمل في العودة مرة أخرى إلى البلوغرانا.

غموض موقف نيمار

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن غموض مستقبل نيمار، ورغبته في الرحيل، دفعت مسؤولي باريس سان جيرمان لسرعة البحث عن بديلٍ للاعب البرازيلي الدولي بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم هجوم نادي بروسيا دورتموند الألماني، هو المرشح الأقوى للانضمام إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأكدت أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة تمامًا لحسم الصفقة مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

صفقة سانشو

وتابعت: ”سانشو يتألق بشدة هذا الموسم برفقة دورتموند، وهناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان“.

وشارك سانشو، 19 عامًا، في 16 مباراة هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، وأحرز 4 أهداف وصنع 8 أخرى، علماً بأن عقده مع النادي الألماني ينتهي في صيف 2022.

منافسة شرسة

وحسب صحيفة ”ميرور“، فإن انضمام ليفربول إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع سانشو دفع إدارة مانشستر يونايتد للتقدم بعرض في سوق الانتقالات الشتوي لحسم صفقة سانشو.

وتحدثت تقارير إنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع سانشو، لينضم إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى جانب اهتمام من بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل مفاوضاتهم بشكل سري مع نظرائهم في بروسيا دورتموند لبحث مدى إمكانية إتمام تلك الصفقة في يناير المقبل.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن القيمة السوقية لسانشو تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يدرك جيدًا صعوبة ضم سانشو في سوق الانتقالات الصيفية، بسبب كثرة المتنافسين عليه، خاصة أنهم من كبار أوروبا، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في اتخاذ خطوة مفاجئة وحسم الصفقة مطلع العام الجديد.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن بروسيا دورتموند مصمم على الحصول على أفضل سعر للدولي الإنجليزي الشاب وحدد 120 مليون جنيه إسترليني.

أرقام رائعة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 4 أهداف وصنع 8 في 16 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 18 هدفًا وصنع 31 من إجمالي 71 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2020، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ذكرت أن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد يبقيه في ملعب سيغنال إيدونا بارك لسنوات أخرى مقبلة، مع حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.