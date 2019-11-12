سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان الجوكر الجديد.. ونيمار يشارك في إعلان لشركة ساعات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

فيدال مع أصدقاء الطفولة

نشر التشيلي اوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بصحبة أصدقاء الحي الذي نشأ فيه، وعلق اللاعب قائلًا: في حي العزيز مع أصدقائي

تياغو سيلفا يحتفل بعيد ميلاد نجله

حرص تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر ”إنستغرام“ مع نجله.

وعلق لاعب نادي باريس سان جيرمان قائلًا : عيد ميلاد سعيد يا ابني، إبقاء مايو السماء يبارك لك، أبوك يحبك كثيرًا.

غريزمان الجوكر الجديد

نشر الفرنسي أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ تقمص خلالها شخصية الجوكر

كاباييرو يساند روجر فيدرر في البطولة الختامية للتنس

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من البطولة الختامية للتنس التي حضرها الحارس لمساندة روجر فيدرر نجم التنس العالمي.

وعلق حارس البلوز على الصورة قائلًا : يا لها من سعادة لمشاهدة الملك روجر فيدرر.

رونالدينيو: مشروع جديد مع برشلونة

نشر رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق صورة له برفقة رئيس النادي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وعلق: أنا في بيتي شكرًا لك يا إلهي… على كل الحب والاحترام، دائمًا طاقة لا تصدق .. لقاء مع الرئيس وسرعان ما نعلن الأخبار.

Estou em casa!!! Obrigado meu Deus… Por tanto carinho e respeito, sempre uma energia incrível…

Um encontro com o Presidente e em breve anunciamos novidades… ???????? ???????? pic.twitter.com/7mmsf9SIK8 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 12, 2019

فينالدوم : شكرًا لكل من هنأني بعيد ميلادي

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وعبر اللاعب عن سعادته قائلًا: أمتلئ سعادة بالقراءة من خلال جميع رغبات عيد ميلادي، أنا ممتن للغاية وأشكركم جميعًا.

Filled with joy reading through all my birthday wishes. I’m very grateful and thank you all! ???????? pic.twitter.com/k55JrH6oAs — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 12, 2019

نيمار يشارك في إعلان لشركة ساعات

شارك نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن حملة دعاية لأحد شركات الساعات، حيث نشر اللاعب صورة له وهو يرتدي ساعة جديدة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ’وعلق: انظر بتمعن.

لوكاس هيرنانيز يحتفل مع توماس موللر

حرص لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، على الاحتفال برقم زميله توماس مولر الذي شارك في اللقاء رقم 500 له أمام نادي آينتراخت فرانكفورت .

ونشر هيرنانديز صورة جماعية للاعبي الفريق البفاري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق قائلًا : بالفعل 500 لعبة وغيرها الكثير

أومتيتي يسخر من أسبوع الموضة

نشر الفرنسي صامويل أوموتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني تقريرًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ الذي تناوله أحد البرامج التليفزيونية حول أسبوع الموضة، والذي ركز على بعض نجوم الكرة العالمية، وسخر اللاعب من التقرير.

مصطفى محمد ساحر مصر الجديد

نشر طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأوليمبي المصري، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بصحبة زميله مصطفى محمد، الذي ظهر وهو يداعب زجاجة مياه على المنضدة وكأنه ساحر، وعلق طاهر قائلًا : الساحر شريف.