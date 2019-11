سوشيال ميديا الرياضة: غريزمان الجوكر الجديد.. ونيمار يشارك في إعلان لشركة ساعات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

فيدال مع أصدقاء الطفولة

نشر التشيلي اوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بصحبة أصدقاء الحي الذي نشأ فيه، وعلق اللاعب قائلًا: في حي العزيز مع أصدقائي

تياغو سيلفا يحتفل بعيد ميلاد نجله

حرص تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة له عبر ”إنستغرام“ مع نجله.

وعلق لاعب نادي باريس سان جيرمان قائلًا : عيد ميلاد سعيد يا ابني، إبقاء مايو السماء يبارك لك، أبوك يحبك كثيرًا.

غريزمان الجوكر الجديد

نشر الفرنسي أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ تقمص خلالها شخصية الجوكر

كاباييرو يساند روجر فيدرر في البطولة الختامية للتنس

نشر ويلي كاباييرو حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من البطولة الختامية للتنس التي حضرها الحارس لمساندة روجر فيدرر نجم التنس العالمي.

وعلق حارس البلوز على الصورة قائلًا : يا لها من سعادة لمشاهدة الملك روجر فيدرر.

رونالدينيو: مشروع جديد مع برشلونة

نشر رونالدينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق صورة له برفقة رئيس النادي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وعلق: أنا في بيتي شكرًا لك يا إلهي… على كل الحب والاحترام، دائمًا طاقة لا تصدق .. لقاء مع الرئيس وسرعان ما نعلن الأخبار.

فينالدوم : شكرًا لكل من هنأني بعيد ميلادي

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وعبر اللاعب عن سعادته قائلًا: أمتلئ سعادة بالقراءة من خلال جميع رغبات عيد ميلادي، أنا ممتن للغاية وأشكركم جميعًا.

