تقارير تكشف مصير الثنائي فيدال وراكيتيتش مع نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات بشأن إمكانية انتقال أرتورو فيدال، نجم نادي برشلونة لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“، فإن برشلونة لن يفرط في خدمات فيدال، حيث إن بطل الليغا لم يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط وهو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

من جهته، لا يمانع أرتورو فيدال، البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، علمًا بأن عقده مع البارسا سينتهي في صيف 2021.

يذكر أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، كان يرغب في ضم فيدال، قبل أن يغلق بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي، الباب في وجه قدوم اللاعب التشيلي.

راكيتيتش

وكانت تقارير كشفت أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عرض مبلغ 40 مليون يورو لشراء خدمات راكيتيتش، حسبما نقل تلفزيون ”موفيستار“ الإسباني.

وكما يبدو فإن اللاعب الكرواتي سينتقل، في شهر كانون الثاني/ ينايرالقادم، إلى الغريم الثاني للنادي الكتالوني.

وكانت أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطالية، ترغب بشراء خدمات اللاعب الكرواتي، غير السعيد في برشلونة في الفترة الماضية؛ بسبب عدم مشاركته كلاعب أساسي.

ولعب راكيتيتش دورًا كبيرًا في خط وسط برشلونة كصانع ألعاب خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفاز مع الفريق الكتالوني بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم يشترك خلال الموسم الحالي سوى في ثلاث مباريات في دوري الأبطال، وسبع مرات في الدوري، غالبًا كبديل في الشوط الثاني من المباريات. إذ واجه راكيتيتش منافسة على مركزه من أرتورو فيدال وفرانكي دي يونغ وأرتور ميلو خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في عام 2021، لكنه يرغب في ترك عرين الكامب نو خلال مطلع السنة المقبلة.