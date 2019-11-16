حقيقة سعي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع راكيتيتش من برشلونة

نفى نادي أتلتيكو مدريد التقارير التي تحدثت عن استعداده لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة.

وذكرت قناة ”موفيستار بلس“ الإسبانية، أمس الجمعة، أن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو، للحصول على خدمات راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تقلص دوره بشكل كبير تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن أتلتيكو مدريد ينفي سعيه للتعاقد مع راكيتيتش، وأوضحت عن مصدر من داخل النادي قوله إن أتلتيكو مدريد غير مهتم بالحصول على راكيتيتش، ولا علاقة له بالأشخاص الذين ينشرون هذه التقارير.

وترغب أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش، الذي ابتعد عن المشاركة المنتظمة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن فضل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، الاعتماد على فرينكي دي يونغ، بجانب آرثر وسيرجيو بوسكيتس.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة برشلونة لا تنوي بيع راكيتيتش إلى نادٍ منافس في الدوري الإسباني.

وقال راكيتيتش قبل أيام: ”كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟ وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن“.

وأضاف: ”أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يتوجب عليّ الاحتفال أحتفل“، وتابع: ”أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي، لكني أعتقد أنني قدّمت الكثير في هذه السنوات الخمس، وظهرت بأفضل مستوياتي هنا.. وما أريده هو أن أكون قادرًا على مواصلة الاستمتاع، هذا أهم شيء بالنسبة لي“.

وشارك راكيتيتش في 10 مباريات فقط الموسم الحالي، لكنه لعب 255 دقيقة فقط في الـ10 مباريات، علمًا أنه انضم للنادي الكتالوني صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية.