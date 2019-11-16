نادي برشلونة يراقب نجم ألكمار بعد قرار رونالد كومان وتوصية كلوفيرت

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة الإسباني أرسل مسؤوليه لمتابعة مباراتي منتخب هولندا مع أيرلندا اليوم السبت، ثم مباراة الطواحين الهولندية مع إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون متابعة لاعب الوسط الشاب كلفين ستنغز عن قرب بعد قرار الهولندي رونالدو كومان مدرب هولندا استدعاءه لصفوف المنتخب في التصفيات الأوروبية.

تألق وقرار كومان

وتألق ستنغز، البالغ من العمر 20 عامًا، رفقة نادي ألكمار الهولندي هذا الموسم، وشارك في 23 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.

ويجيد ستنغز اللعب في جميع المراكز الهجومية بوسط الملعب، خاصة على الأطراف، وهو ما جذب إليه انتباه مسؤولي برشلونة، خاصة بعد استدعائه إلى منتخب هولندا رغم سنه الصغيرة.

وستنغز من خريجي مدرسة ألكمار للناشئين، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 12 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي باتريك كلوفيرت، المدير الحالي لأكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات ستنغز، وطالب برشلونة بضرورة متابعته عن قرب تمهيدًا للتعاقد معه.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية الشابة رينير خيسوس كارفالهو، الشهير بـ“راينر“، نجم وسط نادي فلامنغو، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المفاوضات بدأ بالفعل بين مسئولي برشلونة وفلامنغو حول راينر، حيث طلبت إدارة البلوغرانا تحديد السعر الذي يريده النادي البرازيلي لبيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

تألق ومفاوضات

ويلعب راينر في صفوف الفريق الأول لنادي فلامنغو، رغم عمره الصغير، وتألق في مركز لاعب الوسط المهاجم، وشارك في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ورفض مسؤولو فلامنغو انضمام راينر إلى صفوف المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا، الذي يشارك في بطولة العالم للناشئين حاليًا، نظرًا لاحتياج النادي لجهود اللاعب، حيث يخوض فلامنغو نهائي كأس أمريكا الجنوبية ”ليبرتادوريس“ يوم 23 نوفمبر الجاري أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

وبحسب اللوائح في البرازيل، يمكن للأندية الاحتفاظ بلاعبيها الناشئين إذا اقتضت الضرورة وعدم إرسالهم إلى المنتخبات في تلك المراحل الصغيرة.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن موهبة راينر المميزة دفعت البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، مدرب فلامنغو، إلى الدفع به في مباريات الفريق الأول، وأظهر براعة شديدة ومستقبلًا كبيرًا، وأطلقت عليه الصحافة البرازيلية لقب ”مستقبل السليساو“.

رغبة في الحسم

وأشارت إلى أن سعر راينر ارتفع بشدة في الفترة الأخيرة، حيث كانت المفاوضات تدور في فلك بيع اللاعب مقابل 20 مليون يورو، إلا أن تألقه دفع فلامنغو إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 40 مليون يورو، وهو الأمر الذي أثار قلق مسؤولي برشلونة الذين يرغبون في حسم الموقف سريعًا، في ظل اهتمام أندية أخرى باللاعب مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وآرسنال.