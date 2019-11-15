أخبار برشلونة وريال مدريد.. رويز يشعل الصراع بين الملكي والبلوغرانا وكوتينيو مطلوب في السبيرز

أشعل نادي برشلونة صراع الميركاتو مبكرًا مع منافسه اللدود ريال مدريد، بعد الدخول في مفاوضات مع لاعب وسط نابولي فابيان رويز.

ويحظى اللاعب الإسباني المتألق خلال الموسم الجاري مع نابولي، باهتمام كبير من عملاقي الكرة الإسبانية.

ويسعى الفريق الكتالوني لضم بديل للنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي تأكد رحيله عن الفريق في يناير المقبل، بينما يأمل الميرينغي بحسم صفقة رويز ليعوض تراجع مستوى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

دخول مفاجئ

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن نادي برشلونة لا يقف بعيدًا عن صفقة رويز، ويرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، أو على أقل تقدير إفساد الصفقة على الميرينغي، أو دفع النادي الإيطالي للمبالغة في سعر اللاعب.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إلى أن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونابولي كانت تسير بشكل إيجابي للغاية، قبل أن يدخل برشلونة على خط الصفقة، ويعرض شراء فابيان رويز.

وتابع بقوله:“يشعر مسؤولو ريال مدريد بالدهشة من دخول برشلونة في سباق التعاقد مع فابيان، خاصة أن البلوغرانا تعاقد مطلع الموسم الجاري مع الهولندي فرينكي دي يونغ، مقابل 90 مليون يورو، وبالتالي فإنه لا يحتاج خدمات نجم وسط نابولي“.

وأكد الموقع أن إدارة ريال مدريد ترى أن إستراتيجية برشلونة من خلال التفاوض مع نابولي حول رويز يمكن أن تكون محاولة إفساد الصفقة، أو دفع نابولي نحو إجراء ”مزاد“ على اللاعب الإسباني، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر سيتي.

تصريحات غاريث بيل

تسببت تصريحات الدولي الويلزي غاريث بيل، في إثارة الجدل من جديد حول علاقته بريال مدريد ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكد الجناح الويلزي أنه يشعر أكثر بالراحة والحماس حين يلعب برفقة منتخب بلاده منها حين يلعب برفقة ريال مدريد، وقال:“من الواضح أنني أشعر بالحماس لفكرة اللعب مع منتخب ويلز أكثر من اللعب في ريال مدريد“.

وحاول غاريث بيل تخفيف حدة تصريحاته وشرح وجهة نظره قائلًا:“أعرف أغلبية زملائي في المنتخب منذ كان عمري 17 عامًا ولعبنا سويًا كثيرًا كأنني ألعب في حديقة مع الأصدقاء، ومن الطبيعي هنا أن أتكلم لغتي وأشعر بالراحة“.

وأكد الجناح الويلزي أنه يعطي كل ما لديه على أرضية الملعب مهما كان الفريق الذي يلعب معه، حيث قال:“لكن هذه الأشياء لا تغير شيئًا مما أفعله على أرضية الملعب، وأعطي 100% على أرضية الملعب الذي ألعب فيه وهو ما أحاول أن أفعله دائمًا“.

ودافع غاريث بيل عن مشاركته مع منتخب ويلز حاليًا وغيابه الفترة السابقة عن ريال مدريد، وقال:“لو كان ريال مدريد سيلعب هذا الأسبوع لكنت بدأت تدريباتي معه، ربما لن يحبوا ذلك، لكنها صدفة أنني عدت للتدريبات مع منتخب بلدي“.

كوتينيو مطلوب في السبيرز

وفي إنجلترا أكدت تقارير أن نادي توتنهام هوتسبير ما زال يحلم بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني المعار هذا الموسم لبايرن ميونيخ الألماني.

وكان برشلونة، الذي ضم كوتينيو من ليفربول بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، يسعى إلى إعارة الدولي البرازيلي، لكن توتنهام لم يتدخل حينها رغم سابق معرفة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للنادي اللندني بالمهاجم البرازيلي الذي سبق ودربه في إسبانيول.

وأبرم بايرن صفقة إعارة مقابل 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار)، بالإضافة لراتبه، لكنه يدرك أن الانتقال سيعد ناجحًا فقط إذا تعاقد معه في نهاية الموسم بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

وانتقل كوتينيو (27 عامًا) من ليفربول إلى برشلونة في يناير /كانون الثاني 2018 مقابل مبلغ قياسي للنادي الكتالوني بلغ 120 مليون يورو، إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة مكافآت.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن بوكيتينو اشتكى مرارًا وتكرارًا من ضرورة إنفاق مبالغ مالية لضم لاعبين كبار، ويرى أنه في حال ضم كوتينيو سيتأكد من أن عملية إعادة البناء ستكون بالفعل قيد التنفيذ.

أزمة كافاني في باريس

على الجانب الآخر وصلت علاقة النجم الأورغوياني إيدنسون كافاني مع فريقه باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود.

وقال موقع ”كالتشيو مريكاتو“ الإيطالي إن كافاني لا يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن انضمام ماورو إيكاردي للفريق الفرنسي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، قلص من فرص مشاركة النجم الأورغوياني كلاعب أساس.

وظهر إيكاردي بمستوى مميز خلال المباريات الماضية، كما أن أداءه يتطور مع مشاركاته المتتالية في المباريات، وهو ما يحتاجه كافاني.

كما أبدى كافاني رغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة في فريق آخر.

وعلى الرغم من الموقف المعقد لكافاني إلا أن إدارة سان جيرمان لم تفقد الأمل في تمديد تعاقد النجم الأورغوياني والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ”كالتشيو ميركاتو“إن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يبحث عن حلول بديلة في مركز المهاجم بعد إصابة دييغو كوستا قلب هجوم الفريق، ويتصدر كافاني قائمة اهتمامات سيميوني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الموقع أن إدارة أتلتيكو مدريد كانت تفكر في التعاقد مع كافاني بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، إلا أن إصابة دييغو كوستا قد تغير من تفكير أتلتيكو مدريد وتدفعهم لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ومن المتوقع أن يواجه أتلتيكو مدريد منافسة صعبة من أجل حسم صفقة كافاني خاصة مع اهتمام جالاكسي الأمريكي بضم اللاعب.

وأكد ”كالتشيو ميركاتو“ أن لوس أنغلوس جالاكسي يبحث عن بديل مميز، لتعويض رحيله نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.