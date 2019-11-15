غاريث بيل يلهب علاقته مع ريال مدريد بتصريح جديد

أثار الجناح الويلزي غاريث بيل الجدل مرة أخرى في علاقته مع ريال مدريد بعد تصريحاته قبل مواجهة منتخب بلاده ويلز وأذربيجان في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وأكد الجناح الويلزي أنه يشعر أكثر بالراحة والحماس حين يلعب رفقة منتخب بلاده منها حين يلعب رفقة ريال مدريد وقال: ”من الواضح أني أشعر بالحماس لفكرة اللعب مع منتخب ويلز أكثر من اللعب في ريال مدريد“.

وحاول غاريث بيل تخفيف حدة تصريحاته وشرح وجهة نظره قائلًا: ”أعرف أغلبية زملائي في المنتخب منذ كان عمري 17 عامًا ولعبنا سويًا كثيرًا كأني ألعب في حديقة مع الأصدقاء يوم أحد، من الطبيعي هنا أتكلم لغتي وأشعر بالراحة“.

وأكد الجناح الويلزي أنه يعطي كل ما لديه على أرضية الملعب مهما كان الفريق الذي يلعب معه وقال: ”لكن هذه الأشياء لا تغير شيئًا مما أفعله على أرضية الملعب، أعطي 100% على أرضية الملعب الذي ألعب فيه وهو ما أحاول أن أفعله دائمًا“.

ودافع غاريث بيل عن مشاركته مع منتخب ويلز حاليًا وغيابه الفترة السابقة عن ريال مدريد وقال: ”لو كان ريال مدريد سيلعب هذا الأسبوع كنت قد بدأت تدريباتي معه، ربما لن يحبوا ذلك لكنها صدفة أني عدت للتدريبات مع منتخب بلدي“.

وغاب غاريث بيل عن ريال مدريد منذ الفترة الدولية السابقة في شهر أكتوبر الماضي حيث أُصيب مع منتخب بلاده خلال مباراة كرواتيا ورفض أن ينشر الفريق تفاصيل إصابته.

ولم يشارك غاريث بيل في 6 لقاءات خاضها ريال مدريد خلال الفترة السابقة منها 4 لقاءات في الدوري الإسباني ولقاءان في دوري أبطال أوروبا.

وتلعب ويلز حظوظها الأخيرة في التأهل لأمم أوروبا 2020 وتحتاج للفوز على أذربيجان والمجر وانتظار نتائج سلوفاكيا التي تتقدم عليها بنقطتين.