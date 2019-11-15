باريس سان جيرمان يجدد اهتمامه بلاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان الفرنسي جدد اهتمامه بالمدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع أومتيتي، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي تقلص دوره بشكل كبير مع برشلونة الموسم الحالي والموسم الماضي.

وأشار الموقع إلى أن باريس سان جيرمان يبحث عن مدافع قوي لترميم الخط الخلفي، وقرر التعاقد مع أومتيتي، الذي ترى إدارة النادي أن الدولي الفرنسي هو الأفضل لحل هذه الأزمة الدفاعية.

ويفكر برشلونة في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية العام المقبل حيث يتطلع لإعادة تشكيل فريقه للموسم المقبل، وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن تعزيز الدفاع أولوية للنادي الكتالوني حيث يبحث النادي عن ظهير أيمن للتنافس مع نيلسون سيميدو والسماح لسيرجي روبرتو بالانتقال إلى خط الوسط.

ويحتاج النادي أيضًا لقلب دفاع وسيبحث خلال فترة الانتقالات عن مدافع إلى جوار جيرارد بيكيه الذي اقتربت مسيرته من الانتهاء، وتوجد العديد من الأسباب وراء رغبة النادي في التعاقد مع قلب دفاع آخر أحدها هو الحالة البدنية لأوميتي.

ويدرك برشلونة مدى كفاءة أومتيتي عندما يكون لائقًا بنسبة 100%، ولكن في الوقت الحالي، لا يقدم هو وجان كلير توديبو منافسة كافية لبيكيه وكليمونت لينغليت.

ويُعتبر الصغيران توديبو ورونالد أراغو مستقبلًا للفريق، إذ يخطط النادي لإبقاء توديبو داخل الفريق الأول ومنحه دقائق قليلة وغالبًا طوال الموسم، وبالنسبة إلى أراغو يُنظر إليه على أنه لاعب وسط للمستقبل ومن المتوقع أن يستمر مع الفريق الثاني ولن ينضم للفريق الأول حاليًا.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من ليون الفرنسي صيف العام 2016، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى العام 2023.

وشارك أومتيتي في 15 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، بواقع 14 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1268 دقيقة، كما شارك مرتين الموسم الحالي، بواقع 180 دقيقة.

إيفان راكيتيتش

وبحسب قناة ”موفيستار بلس“ الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو، للحصول على خدمات راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، الذي تقلص دوره بشكل كبير تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وترغب أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش، الذي ابتعد عن المشاركة المنتظمة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن فضل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، الاعتماد على فرينكي دي يونغ، بجانب آرثر وسيرجيو بوسكيتش.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة برشلونة لا تنوي بيع راكيتيتش إلى نادٍ منافس في الدوري الإسباني.

اعتراف غريزمان

وكشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم نادي برشلونة الإسباني سبب معاناته مع النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وقال غريزمان عقب فوز فرنسا 2/1 على مولدوفا، في تصفيات يورو 2020: ”اللعب في المحور هو الأفضل لي، لأنه يمنحني خيارات أكثر، لقد أدّيت مهام هذا المركز لمدة 5 سنوات“.

وأضاف غريزمان ”بعد الانتقال إلى برشلونة ألعب في مركز جديد، يجب أن أتأقلم معه“ مشيرًا إلى أنه دخل في تحدٍ جديد مع نفسه داخل صفوف الفريق الكتالوني.